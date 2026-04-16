鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-16 19:00

在中東戰事持續升溫、荷姆茲海峽航運受阻之際，全球能源市場正陷入高度不確定，散戶和專業交易員正過度關注荷姆茲海峽交通流量，但油價走勢仍難以預測，即便是最資深的能源業者，也坦言目前只能「邊看邊猜」，CNBC 專欄報導指出，實際上該海峽可能遠沒有投資人想像的那般重要。

美國對伊朗港口實施海上封鎖尚未滿一週，市場一度擔憂此舉可能進一步激化局勢，甚至引發伊朗對船隻、港口或相關人員的攻擊。

‌



不過截至目前，整體情勢仍相對平靜，但市場普遍認為，無論是無人機襲擊、飛彈誤擊，或水雷爆炸，只要出現任何突發事件，特別是針對美軍艦艇的攻擊，都可能迅速推升油價。

儘管風險仍在升高，有能源觀察人士指出，荷姆茲海峽對全球能源運輸的重要性，已較過去有所下降。主因在於沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國近年積極建設替代輸油管線，目前合計可提供約 850 萬桶的日運輸能力，大幅降低對該水道的依賴。

不過，市場也提醒，荷姆茲海峽的影響不僅限於原油，還涵蓋化肥、航空燃油、其他精煉產品，甚至半導體製造所需的氦氣供應。即使航運逐步恢復，整體能源與相關供應鏈要回到正常水準，仍可能需要數月時間。

在高度不確定的環境下，分析師建議，投資人需要調整策略。

Fundstrat 創辦人暨執行長 Tom Lee 表示，應將投資焦點放在長期結構性趨勢，特別是主權安全、資安與能源安全三大領域。

他強調，能源領域的關鍵在於「兆美元級電力建設」，相關企業將成為未來受惠者。

在個股方面，他看好 GE Vernova (GEV-US)，認為該公司在天然氣與風電領域具備競爭優勢，GE Vernov 股價已大幅高於華爾街平均目標價，今年以來漲幅已逾五成。

此外，Lee 亦看好管線營運商 ONEOK (OKE-US)，以及具備土地與能源資產優勢的 Texas Pacific Land (TPL-US)，同時偏好電力基礎設施業者 Quanta Services (PWR-US)。

Strategy Asset Managers 投資經理 Tom Hulick 則同樣看好能源運輸基礎設施，並向客戶推薦金德摩根 (KMI-US)。

他指出，在當前能源供應重組背景下，油氣管線企業的重要性顯著提升，即便股價接近歷史高點，仍具長期配置價值。