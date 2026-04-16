鉅亨網編輯林羿君 2026-04-16 23:11

中東局勢降溫 交易員急翻多、狂追科技股反彈。(圖:shutterstock)

在一波賣壓過後，避險基金部位明顯偏低，加上財報季即將來臨與衍生品市場情緒轉變，華爾街正為新一輪漲勢預作準備。以科技股為主的納斯達克 100 指數已創下 2019 年以來最長的連漲紀錄，交易員正透過選擇權市場積極卡位，準備追逐進一步上漲空間。

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海納國際集團（Susquehanna International Group）衍生性商品策略共同主管 Chris Murphy 指出，月初時標普 500、那斯達克 100 及「科技七雄」的買權偏斜（call skew）偏低，上漲空間被市場低估；但隨著股市展開強勁反彈，原本曝險不足的投資人，被迫進場追漲。

目前衡量短期看漲意願的指標顯示，追蹤納斯達克 100 指數之最大規模 ETF 的 25-delta 買權隱含波動率，相較於價平合約已攀升至 1 月中旬以來的新高。

六週前，美國與以色列對伊朗發動聯合攻擊，一度中斷標普 500 屢創新高的漲勢，並促使選擇權交易員降低對後續上漲的押注。然而，近期局勢迅速轉變，在外交進展有望緩解衝突風險的樂觀預期下，美股上週創下自去年 11 月以來最大單週漲幅，並於週三再度刷新歷史高點。

那斯達克 100 指數已連續上漲 11 個交易日，若週四 (16 日) 續漲，將創下自 2017 年以來最長連漲紀錄。

儘管如此，整體市場部位仍偏低，意味投資人仍有加碼風險資產的空間。例如，避險基金近期以逾 5 年來最快速度減碼美國科技股部位。追蹤趨勢的系統型基金對美股的曝險，也降至 2025 年夏季以來低點；但隨著股市回升、波動率下降，這類資金已開始回補持倉，避免錯過新一輪延續性漲勢。

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 形容，投資人正竭力爭奪被低估的「右尾」（上漲）獲利機會。

與此同時，大型科技股相對於大盤的估值更具吸引力，「科技七巨頭」對比標普 500 指數其餘成份股的溢，已縮減至近 8 八年低點。高盛集團交易員在最新的報告中提到，在進入財報季之際，七巨頭相較於其餘 493 檔公司顯得更具投資價值，這已成為與客戶對話中頻繁出現的主題。

整體科技產業的估值亦出現顯著壓縮。標普 500 資訊科技類股與那斯達克 100 目前的預估本益比，均低於過去 10 年平均水準，為部分投資人提供了重新布局大型成長股的較佳進場時點。