鉅亨網新聞中心 2026-04-15 05:00

歐盟正加大對進口鋼鐵的貿易防禦力度。根據《法新社》報導，歐盟成員國政府與歐洲議會代表於 4 月 13 日深夜達成初步協議，計畫將鋼鐵關稅由現行機制大幅提高至 50%，並將免關稅進口配額削減 47%，以遏制被認為衝擊本地產業的低價進口鋼材。

依據草案內容，歐盟鋼鐵免關稅進口配額將降至每年 1,830 萬噸，約等同於 2013 年的進口水準。新措施適用範圍涵蓋除冰島、列支敦士登及挪威以外的所有鋼鐵出口國，並將取代現行保障機制。現行制度對超出配額的鋼鐵課徵 25% 關稅，且將於今年 6 月底到期。

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該初步協議仍屬臨時性質，須經歐洲理事會與歐洲議會批准後方能正式生效。馬羅什 · 謝夫喬維奇表示，歐洲鋼鐵產業對於戰略自主與工業實力至關重要，在全球產能過剩問題加劇的背景下，歐盟必須採取行動，以為本地生產商提供穩定發展環境。

產業數據顯示，歐洲鋼鐵市場正面臨進口壓力上升與本地產能下降的雙重挑戰。歐洲鋼鐵工業聯盟 3 月報告指出，2025 年歐盟鋼鐵進口總量年增 14%，其中成品鋼材進口成長 9%。在來源國方面，土耳其為最大供應國，占比 16.5%，而來自中國的成品鋼材約占 8.7%。

同時，歐盟鋼鐵貿易逆差持續擴大，2025 年平均每月逆差約 200 萬噸，高於 2024 年的 140 萬噸。另一方面，歐盟粗鋼產量降至 1.258 億噸，創歷史低點，顯示本地生產能力持續萎縮。雖然表觀消費量年增約 2.4%，但主要反映低基期效應，並非需求實質復甦。

對於歐方指控的「產能過剩」，中方則予以反駁。中華人民共和國外交部發言人郭嘉昆表示，中國產業政策遵循開放、公平與合規原則，並嚴格遵守世界貿易組織規則，產業競爭力來自技術創新、完整供應鏈與市場競爭，而非依賴補貼。

郭嘉昆指出，所謂「產能過剩」本質上反映部分國家對自身競爭力與市場占有率的焦慮，並以此作為推動保護主義措施的藉口。他強調，中歐經貿合作已帶來實質利益，中方將持續推動高水準對外開放，同時反對任何損害中國發展權益的行為，並呼籲雙方透過對話妥善處理貿易分歧。