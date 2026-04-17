鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-17 10:40

銅價近日再度站回每噸 10 萬元人民幣大關，背後並非單一因素驅動，而是宏觀環境、供需結構與產業邏輯三方共振的結果。銅市在經歷快速上漲後進入高檔震盪，正反映出多空力量在尋找新的平衡點。

從供給面來看，全球銅礦品位下降已成長期結構性問題，智利等主要產區產量下滑趨勢明確。

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更關鍵的是，銅精礦加工費 (TC) 已下跌至負 78 美元 / 乾噸，意味著冶煉廠每生產一噸電解銅都在虧損，勢必被迫降低開工率，從源頭壓縮精銅供應。

與此同時，中東局勢緊張引發的硫磺短缺風險，也對剛果等濕法煉銅大國構成潛在威脅，因這些國家高度依賴進口硫酸，一旦供應受阻，將直接衝擊全球電解銅產出。

需求與庫存方面，中國國內庫存連 5 周下降且處於低位，反映下游存在剛性需求，為銅價提供堅實支撐，但高價本身也形成抑制效應。

當銅價突破 10 萬人民幣大關，傳統領域採購意願明顯降溫，現貨市場甚至出現「有價無市」現象。房地產等傳統用銅大戶表現疲軟，限制銅價進一步上攻的動能。

值得關注的是，銅箔基板 (CCL) 產業的漲價潮，揭示了銅價高位運行的深層產業邏輯。

中信證券最新研報指出，CCL 三大原料—銅箔、電子布、環氧樹脂同步上漲，迫使 CCL 廠商發出漲價函，向下游 PCB 廠傳導成本壓力。

更重要的是，AI 算力爆發帶動高端 CCL 需求激增，此類產品技術壁壘高、競爭格局佳，賦予主要大廠極強議價能力，使其能進行「超額漲價」，而不僅是成本轉嫁，這顯示以 AI 為代表的新興需求對銅及下游產品的消費具備價格鈍感特性，正重塑銅的需求結構。

展望後市，銅價短期內有望在每噸 9.6 萬至 10.5 萬人民幣區間高檔震盪。供應端的硬性約束與庫存去化構築了堅固底部，任何回檔都可能吸引長期資金布局，而傳統需求疲軟與高價抑制效應則形成天花板，難以出現單邊暴漲。