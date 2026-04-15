鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-15 21:10

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，在投資銀行與交易業務同步走強帶動下，獲利與營收雙雙優於市場預期，顯示在市場劇烈波動與地緣政治不確定性升溫之際，大型華爾街銀行仍受惠於交易活動熱絡。

〈財報〉投行＋交易雙引擎發威！摩根士丹利首季獲利大增近三成(圖：REUTERS/TPG)

圖：美銀財報

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財報顯示，摩根士丹利第一季每股盈餘為 3.43 美元，高於市場預期的 3 美元；營收達 205.8 億美元，也優於預期的 197.2 億美元。整體獲利年增 29% 至 55.7 億美元，營收年增 16%，主要受交易、投資銀行與財富管理業務帶動。

交易與投行業務大幅成長 市場波動成關鍵推手

受惠於全球市場波動加劇，摩根士丹利交易業務表現亮眼。股票交易收入年增 25% 至 51.5 億美元，創下歷史新高，並高於市場預期近 10 億美元；固定收益交易收入亦大增 29% 至 33.6 億美元，同樣優於預期，主要受能源市場波動帶動商品交易需求上升。

市場近期受到軟體股修正與伊朗戰事影響，推升油價並加劇通膨疑慮，促使投資人進行資產再平衡與避險操作，進一步帶動交易量。財務長 Sharon Yeshaya 表示，市場波動不論好壞，皆為公司提供展現投資建議與服務價值的機會。

投資銀行業務同樣強勁，收入年增 36% 至 21.2 億美元，主要來自併購顧問費用成長。根據 Dealogic 數據，今年第一季全球併購交易金額已達 1.38 兆美元，延續 2025 年接近歷史高點的動能。摩根士丹利亦參與多項大型交易，包括聯合利華 (UL-US) 食品業務與味好美 (McCormick)(MKC-US) 擬議合併案。

不過，在市場不確定性影響下，新股上市 (IPO) 市場仍顯分歧，投行高層普遍認為企業上市意願轉趨審慎，但待市場環境穩定後，有望回溫。市場關注的 SpaceX IPO 案中，摩根士丹利亦擔任主承銷商之一。

財管與私募市場動態受關注 成本上升壓力浮現

除交易與投行業務外，財富管理業務亦維持穩健成長，第一季收入年增 16% 至 85.2 億美元，並吸引 1184 億美元淨流入資產，優於市場預期，顯示高資產客戶需求仍具韌性。

然而，投資管理業務則表現較為疲弱，收入年減 4.2%，主要因私募基金分紅收益 (Carried Interest) 下降所致。近期市場亦關注規模達 1.8 兆美元的私募信貸市場，因贖回潮與人工智慧影響評價的疑慮升溫，部分基金已限制贖回，摩根士丹利旗下 North Haven 基金亦在本季採取相關措施。

成本方面，該行非利息支出年增 12% 至 135 億美元，略高於預期，其中包括與裁員相關的 1.78 億美元資遣費。不過截至 3 月底，員工人數仍較去年底增加，顯示公司仍持續調整人力結構。

此外，摩根士丹利在執行長皮克 (Ted Pick) 上任後完成首筆收購，買下未上市股權交易平台 EquityZen，並同步調降交易手續費，以擴大市場布局。