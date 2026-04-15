鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 23:21

根據《CNBC》報導，美國鞋類品牌 Allbirds 宣布將業務重心從製鞋轉向人工智慧 (AI) 基礎設施，震撼市場。消息激勵周三 (15 日) 盤中股價暴漲逾 600%，由前一交易日不到 3 美元飆升至 18 美元左右，市值大幅膨脹。

不做鞋改玩AI！Allbirds盤中股價暴漲逾600% 市場反應熱烈(圖：REUTERS/TPG)

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Allbirds 在投資人關係頁面公告，未來將轉型為 AI 運算基礎設施供應商，並計畫更名為「NewBird AI」。公司同時宣布，已達成一項最高 5,000 萬美元的募資協議，預計於 2026 年第二季完成。

根據說明，新公司將優先收購高效能、低延遲的 AI 運算硬體，並以長期租賃方式提供給客戶，鎖定目前現貨市場與大型雲端業者無法穩定滿足的需求。

在此之前，Allbirds 已於上月宣布，將其品牌智慧財產權及部分資產以 3900 萬美元出售給品牌管理公司 American Exchange Group，後者未來仍將持續銷售 Allbirds 品牌產品。公司亦在今年 2 月關閉美國所有正價門市，顯示其傳統零售業務已大幅收縮。

Allbirds 此番轉型，被視為搭上近年席捲華爾街的 AI 熱潮。自 OpenAI 推出 ChatGPT 以來，AI 基礎設施需求快速成長，帶動相關企業估值大幅攀升。以輝達 (NVDA-US) 為例，其市值已逼近 5 兆美元，成為市場最具代表性的 AI 受惠企業之一。

不過，AI 基礎設施業務同時具備高資本支出與技術門檻，市場也關注 Allbirds 能否成功轉型。歷史上，資本市場曾多次出現企業在經營困境下轉向熱門產業以吸引投資人關注的案例，例如比特幣熱潮期間，多家公司透過轉型區塊鏈業務提振股價。

Allbirds 成立於 2015 年，由前職業足球員 Tim Brown 與再生資源專家 Joey Zwillinger 創立，主打以天然材料製成的環保鞋款，曾深受科技業族群青睞。公司於 2021 年上市後，隨著市場競爭加劇與消費趨勢轉變，營運逐步下滑，2022 年至 2025 年間營收幾乎腰斬，由 2.98 億美元降至 1.52 億美元。