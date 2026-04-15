鉅亨網新聞中心 2026-04-15 16:07

中國國家主席習近平周三 (15 日) 在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov)。習近平在會中指出，今年適逢中俄建立戰略協作夥伴關係 30 周年，以及《中俄睦鄰友好合作條約》簽署 25 周年，兩國全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展，成果豐碩。拉夫羅夫轉達了普丁對習近平的誠摯問候，並稱普丁將在今年上半年訪問中國。

習近平對拉夫羅夫表示，面對「百年未有之大變局」與變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性尤為珍貴。他指出，雙方應全力落實與普丁總統達成的共識，加強戰略溝通，堅定捍衛兩國正當利益，並維護「全球南方」國家的團結，體現大國與聯合國安理會常任理事國的責任擔當。

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此外，雙方應充分發揮互補優勢，提升發展韌性，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家等框架內密切協調，推動國際秩序朝向公正合理的方向發展。

拉夫羅夫稱，俄中關係在全球事務中發揮著「穩定器」作用，展現出應對地緣政治動盪的高度韌性。拉夫羅夫隨後召開記者會透露，普丁總統預計於 2026 年上半年訪問中國。