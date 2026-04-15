鉅亨網新聞中心 2026-04-16 07:51

中國人民銀行於周三 (15 日) 發布《關於調整銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知》（下稱《通知》），針對外資銀行與政策性銀行的境外貸款業務釋放重磅利多。

此次政策的核心在於精準優化與定向鬆綁，將境內外資銀行（含港澳台銀行境內機構）的境外貸款槓桿率由 0.5 顯著上調至 1.5，並將進出口銀行的槓桿率從 3 上調至 3.5。

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同時，針對資本規模較小的銀行，核定境外貸款餘額保底上限為 100 億元人民幣，此舉徹底解決了部分外資行「有心無力」的額度困局。

業界專家指出，本次調整並非單純的參數修改，而是對 2022 年既有宏觀審慎框架的深度優化。

由於多數外資銀行在境內的一級資本規模相對較小，舊有 0.5 倍的槓桿率使其業務極易觸及天花板，無法充分發揮其全球網絡與客戶資源優勢。隨著槓桿率提升至 1.5 倍，外資銀行的可貸規模實質擴大至原先的三倍，將更有效地服務跨國企業的全球資金調配與融資需求。

對於進出口銀行而言，微調槓桿率則能進一步強化其對「一帶一路」等中長期海外項目的資金保障能力。

除了額度上的「加法」，本次新政在業務規則上也同步進行了「減法」。《通知》明確規定，境內銀行若透過境外銀行間接發放一年期以上本外幣貸款，將不再受限於境內的用途管理規定，而是交由境外銀行依據當地法律法規辦理。

這項調整消除了跨境銀團與轉貸款等合作模式的制度障礙，展現出監管層對國際慣例與屬地規則的尊重，讓資金跨境傳導更加順暢且符合市場化趨勢。

總體而言，這套結合「企業端與銀行端」的跨境融資組合拳，象徵著中國跨境資本流動管理趨向成熟與精細化。

在當前企業加速「走出去」的背景下，透過提升境外信貸供給並降低制度摩擦，不僅能降低企業的海外融資成本，也提升了外資銀行參與中國金融開放的深度。