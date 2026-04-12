鉅亨網新聞中心 2026-04-12 13:00

根據《經濟學人》報導，日本汽車產業正面臨數十年來最嚴峻的結構性危機，多家龍頭企業同時承受獲利下滑、電動化轉型落後，以及來自中國車廠的強勢競爭壓力。

根據報導，從本田可能出現自 1957 年以來首次年度淨虧損，到日產持續大規模重整，日本汽車產業的傳統優勢正在快速削弱，甚至被形容已逼近「生存關鍵點」。

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《經濟學人》指出，本田汽車近期在財報說明會上罕見承認，公司在截至 3 月的財政年度可能出現長達近 70 年來首次淨虧損。本田汽車執行長三部俊弘將責任歸咎於自己，甚至宣布自願減薪以示負責。

與此同時，日產汽車也仍處於長期重組過程中，計畫在未來數年內關閉多座工廠，以削減成本並改善競爭力。

《經濟學人》進一步分析，美國對進口汽車徵收高額關稅，以及全球需求變化，正在擠壓日本車廠的利潤空間，但更深層的壓力其實來自產業結構本身的轉變。

報導指出，日本汽車產業最關鍵的挑戰來自中國電動車製造商的快速崛起。近年全球電動車銷售大幅成長，使傳統燃油車市場加速萎縮。

《經濟學人》數據顯示，日本車廠在全球市場的佔比已從 2019 年的約三成以上，下降至 26%。

在亞洲市場，衝擊尤為明顯，日本車在中國的銷量較 2019 年下降約三分之一，在東南亞市場的市佔率也明顯滑落，預計將從兩年前的 68% 降至 2025 年的 57%。

報導分析指出，問題在於電動車普及速度在亞洲多地快速上升，包括新加坡與泰國等市場，電動車占比已達顯著水準，使日本車廠長期依賴的傳統供應鏈優勢逐漸失效。

根據《經濟學人》，造成日本車廠競爭力下滑的核心因素之一，是因為日本車廠在電動車轉型上相對保守。許多企業仍高度依賴傳統燃油車與油電混合車技術，純電動車在整體銷售中的比例偏低。

相較於以純電平台快速擴張的競爭對手，日本車廠長期傾向強化傳統混合動力技術，而非全面轉向純電架構。這種策略雖降低短期轉型風險，但也使其在全球電動車競賽中逐漸落後。

相較之下，在中國車廠帶動的電動車浪潮下，全球市場的成長動能依然十分強勁。《經濟學人》指出，包含插電式混合動力車在內的電動車，去年已佔全球汽車銷量約 26%，相較 2019 年的 3%，呈現爆發式成長。

在亞洲市場，電動車滲透速度更為驚人。目前亞洲地區每賣出三輛新車，就有一輛是電動車，顯示市場結構正快速轉變，而不再只是中國單一市場的現象。

這股趨勢同樣擴散至多個東南亞與城市型經濟體。例如在新加坡，去年新車掛牌中接近一半為電動車；而在泰國，電動車占比也已達約兩成，並持續上升。

值得注意的是，日本車廠早在 1960 年代便已深耕泰國供應鏈，但如今仍難阻擋電動化浪潮加速侵蝕其傳統優勢。

此外，報導指出，電動車本質上更像「移動的軟體系統」，對軟體開發、數據整合與自動駕駛技術的依賴遠高於傳統汽車工程，而這正是日本製造體系相對薄弱的領域。

為了補足軟體能力缺口，日本車廠近年開始與科技公司及新創企業合作，但成果並不穩定。《經濟學人》提到，部分合作項目最終終止或重組，顯示跨產業整合存在實際困難。

例如，有車廠曾與科技企業合作開發電動車平台，但最終因策略分歧而中止。也有企業選擇與自動駕駛新創合作，以改善駕駛輔助系統，但短期內仍難形成規模化優勢。

這些案例顯示，日本汽車產業在從「硬體導向」轉向「軟體與數據導向」的過程中，仍面臨組織文化與技術路徑的雙重挑戰。

除了技術轉型問題，《經濟學人》也指出，日本車廠正面臨成本結構惡化的壓力。研發投入增加、設備更新需求上升，加上薪資成本與勞動制度限制，使整體營運成本顯著攀升。

在產業層面，市場原本預期透過大型合併來提升效率，但實際上推動困難重重。即使曾有企業討論整合計畫，最終也未能成功落實。專家認為，不同車廠之間的產品重疊與製造流程差異，使規模整合的綜效有限。

在整體低迷之中，豐田汽車仍被視為少數相對穩健的例外。《經濟學人》指出，豐田在油電混合技術上的長期布局，使其在短期市場轉型中仍具競爭優勢，同時也透過全球策略合作維持市場影響力。

然而，報導強調，即便豐田表現穩健，也無法單獨支撐整個日本汽車產業的結構性問題。其他車廠的持續疲弱，使產業整體競爭力仍面臨下行風險。

《經濟學人》總結認為，日本汽車產業正處於關鍵轉折點。在電動化與軟體化浪潮推動下，過去依賴製造效率與燃油技術的競爭模式正在快速失效。