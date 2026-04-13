鉅亨網新聞中心 2026-04-13 10:00

全球豪華車龍頭賓士（Mercedes-Benz）最新公布 2026 年首季交付數據顯示，其中國市場銷售出現明顯失速，單季銷量大幅下滑 27% 至 11.16 萬輛，創近 5 年新低。

儘管歐美市場仍維持成長動能，但中國市場的急劇下滑已拖累亞洲整體表現，失去全球最大市場地位。此一變化不僅反映賓士在中國面臨需求轉弱壓力，更凸顯傳統豪華車品牌在新能源與智慧化競爭加劇下，正遭遇結構性轉型挑戰。

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賓士在中國市場的失守，主因源於品牌電動化策略的搖擺與技術代差的顯現。過去幾年，賓士曾激進推動全面電動化，卻因 EQ 系列電動車在華銷量慘淡，不得不於 2025 年回調目標，重回「油電共存」的雙線發展。

與此同時，中國本土新能源品牌的崛起改寫了高階市場的遊戲規則，賓士的智慧座艙與輔助駕駛系統在流暢度與本地化體驗上，已明顯落後於中國新勢力。

這種「技術代差」讓過去品牌溢價的優勢逐漸消散，即便是主力車型降價求售，也難以挽回流失的消費者。

面對銷量腰斬的危機，賓士董事會主席康林松（Ola Källenius）強調將堅持「在華發展、與華共進」策略。為了挽回市場，賓士正緊急展開補救措施，計畫在 2026 年內於中國市場密集發佈 15 款新車，採取「油電同智」策略，試圖讓燃油車也能享受到同等級的智慧化升級。

最受外界關注的轉向在於賓士對中國科技力量的「全面擁抱」。為補齊智慧化短板，賓士已選擇將自動駕駛的「大腦」交給中國本土技術公司 Momenta，共同研發智駕系統並逐步落地於全線車型。