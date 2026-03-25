鉅亨網新聞中心 2026-03-25 21:00

幾十年來，全球汽車製造商始終以德國的工程技術、底特律的生產規模或日本車的可靠性作為衡量成功的標準。然而，隨著電動車 (EV) 浪潮興起，一個被稱為「中國速度」的新指標正成為全球車業的新基準，迫使從美國密西根到德國狼堡的高層紛紛調整策略以求生存。

「中國速度」重塑汽車產業 美媒：中國車企從追隨者轉身為行業新標竿(圖:shutterstock)

定義「中國速度」：研發周期與軟體優先

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「中國速度」的核心在於極短的開發周期、軟體優先的設計理念以及激進的成本壓縮。傳統汽車製造商通常需要 5 到 7 年才能推出新車型，而中國競爭對手 (如小鵬、蔚來、理想) 則能在 2 年內交出新作。

這種速度在軟體修復上更為驚人。零跑汽車的一名高層在德國高速公路上發現駕駛輔助系統的故障，他在開會前發電子郵件給杭州的工程師，會議結束後，車輛便已透過「空中下載技術」(OTA) 完成了修復。這種即時更新的能力，讓傳統車商原本需耗時數周的工作縮短至幾小時內完成。

國家支持、供應鏈與人才文化

據《彭博》等美媒報導認為，中國之所以能達成這種效率，背後有三大關鍵因素：

強大的財政支持： 自 2009 年以來，中國政府在電動車領域的補貼與支持至少達到 2,300 億美元。

密集的供應鏈整合： 在長江三角洲地區，電動車製造商在 200 英里半徑內就能找到所有零件供應商，大幅縮短了物流與原型開發時間。

創業精神與人才優勢： 中國車業員工普遍年輕且流動性高，薪酬往往與財務目標掛鉤，形成了一種不分晝夜工作的創業文化。數據顯示，中國在未來陸路交通技術領域的專利數超過 34 萬項，幾乎是德國的 5 倍。

全球車業的「諾基亞時刻」

面對中國車企的崛起，傳統巨頭正處於關鍵的轉折點。歐洲高層將此比作汽車業的「諾基亞時刻」——意指當年蘋果 iPhone 徹底摧毀了芬蘭手機龍頭的歷史。

為了應對威脅，老牌車商開始主動與中國企業合作：

Stellantis 考慮使用零跑汽車的平台來生產旗下 Fiat 或 Peugeot 的車型。

福斯汽車 (VW) 與小鵬合作，利用其平台提升在華競爭力。

賓士 (Mercedes-Benz) 與吉利 (Geely) 展開早期談話；日產 (Nissan) 則投入 14 億美元在中國開發出口車型。

速度背後的代價：品質與可靠性疑雲

然而，「中國速度」並非毫無風險。這種「先生產、後修復」的模式導致產品穩定性下降。J.D. Power 的調查顯示，中國內銷車輛的可靠性連續兩年下降，主要歸因於研發驗證不足。例如，吉利旗下的領克汽車 (Lynk & Co) 曾發生因語音控制錯誤導致大燈在夜間熄滅而引發事故，引發外界對產品質量的廣泛擔憂。