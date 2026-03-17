加入豐田、本田行列！日產汽車宣布美製左駕Murano引進至日銷售 能否創造話題銷量？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-18 07:00

日產汽車周二 (17 日) 宣布，將自 2027 年初開始把在美國田納西州士麥那工廠生產的中型跨界車 Murano 反向進口至日本，為 1990 年代以來首款在日銷售的美製日產汽車。

加入豐田和本田行列！日產宣布美製左駕Murano引進至日銷售 能否創造話題銷量？ (圖:shutterstock)

日產這項最新舉措旨在利用日本近期放寬的車輛認證規定，該規定允許通過美國安全檢測的車輛直接出口至日本，無需再進行額外測試，因此 Murano 將保留美規的左駕設計。

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在日本，車輛均為右駕，因此分析師預計這類左駕美規車僅能吸引小眾市場。里昂證券汽車研究主管 Christopher Richter 便質疑此舉的市場需求，認為日本車迷習慣右駕，這些車型恐難以暢銷。

日產此舉是為了消化美國工廠的過剩產能，並提振本土銷量。Murano 曾於日本銷售，但在 2015 年停售。為清理庫存，日產今年前兩月為 Murano 提供的平均促銷補貼超過 6000 美元，遠高於行業平均的 3302 美元。

此舉也讓日產加入本田和豐田的行列。本田已宣布今年下半年向日本出口 2 款美製左駕車款，分別是 Acura Integra Type S 和越野車 Passport TrailSport Elite。

豐田則打算自今年起在日本銷售美國製的 Camry、Highlander 和 Tacoma，同樣保留左駕設計。