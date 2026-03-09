鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-09 15:20

中國商務部近日表示，荷蘭晶片製造商安世半導體與其中國子公司之間出現「新的衝突」，可能引發另一場全球半導體供應鏈危機。

根據《路透》報導，去年 10 月，在荷蘭海牙政府從中國母公司聞泰科技手中接管安世半導體之後，北京對中國製造的安世半導體晶片實施出口管制，導致全球汽車產業的生產一度受到干擾。安世半導體的晶片廣泛應用於汽車電子系統。

儘管在外交談判後晶片短缺情況有所緩解，但安世半導體荷蘭總部與其中國子公司之間的衝突卻持續升溫。荷蘭總部支持解除聞泰科技的控制權，而中國方面的子公司則要求恢復該控制權。

中國這次發出的警告，正值安世半導體中國封裝部門指控荷蘭總部關閉中國所有員工辦公帳號的隔天。

中國商務部在其官網發布的聲明中表示，這一行動「引發新的衝突，並為企業之間的談判製造新的困難與障礙」。

聲明並指出：「安世半導體荷蘭方面已嚴重干擾公司的正常生產與經營，如果因此再次引發全球半導體生產與供應鏈危機，荷蘭方面必須為此承擔全部責任。」

安世半導體荷蘭方面在發布聲明時並未否認採取相關 IT 措施，但反駁中國子公司指控稱，這些行動影響了公司位於中國廣東省的封裝與測試工廠生產一事。

在去年 9 月聞泰科技失去控制權後，安世半導體的中國子公司宣布其獨立於其荷蘭母公司。此後，雙方互相指控對方在談判中缺乏誠意，而荷蘭總部也已暫停向廣東工廠供應晶圓。

儘管中國、荷蘭以及歐盟都試圖推動雙方透過調解解決爭端，但目前仍未打破僵局。