鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 15:19

日本政府周六 (11 日) 批准撥款 6315 億日元 (約 40 億美元) 的追加補貼，幫助這家晶片商 Rapidus 加速進軍競爭激烈的人工智慧 (AI) 晶片製造市場，象徵日本正在為這項高難度的指標計畫加碼財政支持，並縮短與台積電的技術差距。

追趕台積電！日本加碼40億美元補貼「國家隊」Rapidus 衝刺2奈米晶片量產 (圖:Shutterstock)

這筆資金將資助 Rapidus 為 IT 大廠富士通 (Fujitsu) 研發的 2 奈米計畫，而富士通正是東京當局期盼有助 Rapidus 順利起飛的首批客戶之一。

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計入追加補貼之後，日本經產省表示，在 2027 年 3 月止的本財政年度結束前，對這家新創公司的投資總額將因此增至 2.6 兆日元（約 163 億美元）。目前經產省的外部委員會已考察過 Rapidus 位於北海道的晶圓廠，技術進展也獲得認可。

剛起步的 Rapidus 去年起開發 2 奈米晶圓，目標是在 2027 年大規模量產，以讓日本降低對產業龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的依賴。台積電去年就開始量產 2 奈米。

經產省還表示，Rapidus 計劃在 2031 年度左右進行首次公開發行 (IPO)，並計劃部分透過政府貸款擔保，尋求約 3 兆日元的民間融資。該公司已在北海道千歲市設立設施，用以測試與診斷晶片以提升良率，而專攻後段製程開發的研發中心也已開始運作。