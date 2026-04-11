鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 10:10

輝達 (NVDA) 周五收盤上漲 2.6% 至每股 188.74 美元，連續第八個交易日上揚，這段期間累計漲幅達 14%。

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被視為風險資產的輝達等股票，近日因投資人研判伊朗衝突可能接近尾聲而重新活躍。Jefferies 交易策略分析師 Jeffrey Favuzza 指出，截至周四收盤的連續七個交易日漲勢中，輝達是標普 500 指數上漲動能的主要貢獻者之一。

標普在周四為止連七日累計上漲 7.6%，根據 Favuzza 的計算，博通 (Broadcom)(AVGO-US)、Meta Platforms(META-US)、Alphabet(GOOGL)、亞馬遜(AMZN-US) 及輝達這五家公司，合計在這段期間為標普 500 貢獻 45% 的漲幅。

輝達周五大漲的前一天，台積電剛公布營收報告，3 月營收以新台幣 4151.91 億元創單月新高，月增 30.7%、年增 45.2%，第 1 季營收也以 1.134 兆元創歷史紀錄，且超越先前提供財測區間的高標，季增 8.4%、年增 35.1%。

整體而言，資金正從軟體股轉向硬體股，呼應軟體業在 Anthropic 等 AI 公司發布新產品後可能遭到替代的壓力。

TD Cowen 分析師 Joshua Buchalter 表示，先前由於投資人不斷尋找主流晶片股以外的「衍生性」AI 題材，導致輝達今年缺乏動能。此外，儘管輝達在繪圖處理器 (GPU) 市場位居主導地位，但市場也日益關注英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 所設計的中央處理器 (CPU) 等其他類型晶片，讓輝達略失光芒。