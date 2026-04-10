鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-10 12:10

《The Motley Fool》股票分析團隊認為，美股目前最值得投資領域之一仍是人工智慧 (AI)。雖然市場目前對這個產業的股票並不特別看多，但未來幾年很可能迎來龐大的成長空間。

在眾多 AI 概念股中，多數人很難否認輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 是最具投資價值的公司之一。它在 AI 運算晶片設計領域具備明確領先地位，也具備掌握產業創新機會的優勢。

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以下是該團隊認為輝達不只是 AI 領域，而是整體股市最佳投資標之一的四大理由：

1. AI 需求持續攀升

目前對 AI 運算能力的需求極為強勁。幾乎所有參與 AI 建設的企業，都在積極擴充資料中心容量。

根據美國普查局數據，目前仍只有不到 20% 的企業實際採用 AI，意味著經濟體中仍有很大一部分尚未導入這項技術。隨著更多企業加入，來自非科技產業的運算需求也將快速增加。

儘管四大 AI 雲端巨頭今年計劃投入約 6,500 億美元資本支出，主要用於資料中心建設。但相較之下，輝達預期的成長規模更為驚人。

輝達高層預估，到 2030 年，全球資料中心資本支出將達 3 兆至 4 兆美元。雖然這看似大幅成長，但不應輕忽。目前市場已達該預測低標的約五分之一，未來仍有約五年的成長空間，且 6,500 億美元尚未包含其他 AI 大型雲端業者或其他國家企業的投入。

2. 中國市場營收有望回歸

美國與中國是 AI 投資最積極的兩個國家。然而，去年此時，美國總統川普已禁止輝達向中國銷售晶片。更重要的是，被限制的晶片其實是專門為符合出口規範而設計，意味著公司在研發與市場布局上已投入大量資源。

如今，輝達已獲准恢復出貨，並重新啟動相關晶片的生產。如果能成功收復中國市場市占，將有助於啟動新一波成長動能。

3. 營收成長再度加速

在 2025 年期間，輝達的成長速度一度放緩，但目前趨勢已開始反轉。

華爾街分析師平均預估，輝達下一季營收將成長 79%，再下一季成長 85%。在公司規模已相當龐大情況下，這樣的再加速表現尤其驚人。

4. 股價相對成長仍顯便宜

即使具備上述利多，若估值過高仍可能限制股價表現，但目前情況並非如此。

輝達股票目前本益比約 36.2 倍，以其成長紀錄來看並不算昂貴。若以預估 2026 年獲利計算的前瞻本益比來看，市場似乎僅反映 2026 年的強勁表現，卻未充分計入之後的成長。

然而，投資人普遍認為，在 AI 需求持續爆發的背景下，輝達未來數年仍有望維持強勁成長。