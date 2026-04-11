摺疊iPhone時程混亂 最新爆料指向9月發布 最晚10月出貨 命名Ultra

鉅亨網編譯許家華 2026-04-11 08:00

近期市場盛傳蘋果 (AAPL-US) 首款可摺疊 iPhone 的發布與出貨時程，引發多方消息交錯。多名爆料者與媒體對產品名稱、上市時間與出貨節奏看法不一，使相關傳聞在短時間內快速升溫。最新說法指出，該裝置最晚將於 10 月開始出貨，時間點較先前部分預測延後至 12 月的說法明顯提前。

（圖：Shutterstock)

根據知名爆料者 Instant Digital 在微博發文指出，最可能的情況是蘋果將於 9 月正式發表這款可摺疊 iPhone，延續其秋季新品發布慣例。若公司採取分批上市策略，該裝置預計也僅會在 iPhone 18 Pro 系列推出後約一個月內出貨，顯示整體時程仍相對緊湊。

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然而，市場對上市時間仍存在分歧。《日經亞洲》日前報導指出，供應鏈已接獲通知，該款可摺疊 iPhone 的出貨可能延遲，甚至不排除推遲至年底之後。該報導同時提到，蘋果原計畫為首波上市準備約 700 萬至 800 萬支可摺疊 iPhone。

不過，Instant Digital 隨後提出不同說法，指出蘋果已將摺疊螢幕備貨量提高約 20%，使首批面板數量達到約 1100 萬片，明顯高於先前媒體估計。若此數據屬實，顯示公司對市場需求持相對樂觀態度。

另一方面，《彭博社》記者古爾曼 (Mark Gurman) 則對延遲說法持保留態度，認為該產品仍有望在 9 月亮相，並未出現重大時程變動。最新爆料則進一步指出，若生產線已如預期完成定案，意味著蘋果整體計畫已趨明朗。

從市場規模來看，目前尚難評估可摺疊 iPhone 的實際需求，但若 1100 萬片面板備貨屬實，將顯示蘋果對新產品寄予厚望。作為對比，市場預估該公司 2025 年第 1 季整體 iPhone 出貨量低於 8300 萬支。

分析指出，可摺疊 iPhone 的潛在客群很可能來自既有 Pro 系列用戶，這可能壓縮 iPhone 18 Pro 與 Pro Max 的銷售表現。由於 Pro 系列通常在新機上市初期貢獻最大銷量，此一產品線變化也使 2026 年下半年整體 iPhone 銷售走勢更具觀察價值。

除了上市時程外，產品命名亦成市場焦點。近期有消息指出，蘋果可能採用「iPhone Ultra」作為新機名稱，而非外界普遍預期的「iPhone Fold」。此命名策略與其現有產品線相符，例如 Apple Watch Ultra 已作為高階穿戴裝置的代表。