瑞銀分析師：輝達股價應該再高400%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-10 11:30

《The Motley Fool》報導，華爾街近幾個月最熱烈辯論之一，就是該如何看待輝達 (Nvidia)(NVDA-US)。該公司可說是 AI 革命重要推手，提供支撐相關技術運作的 GPU。輝達股價在三年內大漲 1,180% 後，已自高點回落 36%，目前回到約一年前水準。

分析師：輝達股價應該再高400%(圖：Shutterstock)

許多投資人認為這波賣壓並不合理，特別是在公司最新展望仍強勁情況下，股價反彈只是時間問題。一種經典財務模型更顯示，輝達股價應該高於 900 美元。

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多數華爾街分析師會運用包含歷史數據、營收與獲利預測以及各類財務比率的模型來判斷股價走勢，並隨著最新數據調整預測。由於不同分析師與投資銀行採用的公式不同，因此會出現各式各樣的評級與目標價。

瑞銀 (UBS) 分析師採取不同方法。其 HOLT 平台被視為業界最具代表性的量化投資模型之一。根據公司說法，「HOLT 專有方法透過將損益表與資產負債表轉換為現金流量投資報酬率 (CFROI)，以修正財報中的主觀性，使其更貼近企業的實際經濟表現。」此方法重點在於評估企業歷來創造價值的能力，以及市場是否合理定價其未來潛力。

而這套模型對輝達的結論相當驚人。HOLT 美國科技研究主管 John Talbott 表示，「我們認為股價應該再高 400%。」若其計算正確，輝達市值將突破 22 兆美元，相較目前約 4.46 兆美元大幅提升。

他坦言，「這對投資人來說是一個過於龐大的數字，也是我最常遇到的質疑。」

瑞銀認為，許多會計指標會扭曲企業真實價值。CFROI 著重於一個核心：企業投入資金後能產生多少現金流。透過排除例如股票薪酬等可能扭曲數據的因素，投資人能更清楚了解股票的真實價值。

一般非金融企業的 CFROI 平均約為 6%，而輝達高達 73%，在 HOLT 資料庫中約 2 萬家公司中排名前 0.1%。Talbott 表示，「我們從未見過這樣的數字，真的非常驚人。」

這並非首次有分析師認為輝達市值可能突破 20 兆美元。甚至有人預測其市值可達 50 兆美元，雖然也承認機率不高。但即使這些預測偏高，方向上可能仍具參考價值。