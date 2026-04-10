輝達股價逼近185美元關鍵價位 技術分析師劃出「多空生死線」
鉅亨網編輯林羿君
輝達 (NVDA-US) 在經歷數月回報低迷的走勢後，股價近期再度重啟漲勢，且正逼近突破狹幅盤整區間的邊緣，市場技術分析師普遍將此視為看漲訊號。
這家晶片巨擘的股價在過去六個交易日內上漲超過 10%，創下自去年 10 月以來最長的連漲紀錄。在此之前，輝達股價經歷了長時間的停滯，從 2025 年 9 月到上月底基本上持平；週三 (8 日) 該股收在 182 美元，極為接近技術派交易員密切關注的 185 美元關鍵水位。
雖然股價在週四 (9 日) 微幅修正 0.5%，但 BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 表示：「若輝達能站穩 185 美元，我認為資金已準備好大舉回流。長期趨勢依然保持正向。」
Krinsky 指出，守住 185 美元將代表股價已確認底部並準備發動攻勢，鑑於該股在進入鞏固期前處於上升趨勢，市場期待這種橫盤整理能以向上突破告終。
地緣政治緩解助攻大盤
美股週三因地緣政治緊張緩解而走強，美國總統川普宣布與伊朗達成兩週休戰協議，以讓雙方繼續協商停火並重新開放荷姆茲海峽，此舉有效緩解了全球經濟危機的隱憂。輝達當日上漲 2.2%，領漲標普 500 指數。
對於投資人而言，這家多年來表現最優異，且目前仍是標普 500 指數權重最高的晶片大廠，若能成功突破，將是一大利多。由於市場先前擔憂大型科技公司在人工智慧（AI）基礎設施上的鉅額支出短期內難見顯著回報，輝達股價已盤整數月。
估值優勢與突破契機
Kingsview Partners 首席技術分析師 Buff Dormeier 則認為，輝達股價可能需突破 200 美元才能確立漲勢。他表示：「一旦出現突破訊號，很可能重回多頭行情，尤其輝達身為權值股與大盤的領頭羊。若資本重新配置，其上漲空間依然廣闊。」
從估值角度看，輝達目前顯得相對便宜。其未來 12 個月的預估本益比約為 20 倍，遠低於 10 年平均值 36 倍。在「科技七巨頭」中，輝達是估值最低的巨頭之一，且幾乎與標普 500 大盤水準持平。
下跌風險與觀察水位
然而，若輝達無法維持漲勢，看漲訊號也可能轉向。分析師正密切觀察 170 美元的支撐位，一旦跌破，恐預示進一步下修。Dormeier 表示：「這是我的底線。如果跌破該水位，股價很有可能下探 150 美元。」
Krinsky 同樣認同 170 美元是重要關卡，並提醒投資人即使目前處於上升趨勢，前方仍有挑戰。他認為，近期迅速收復 170 美元並不代表全面解除警戒，若股價回測並再度收低於此價位，將是繼續走低的強烈訊號。
兩位分析師均警告，考量到整體市場面臨的宏觀壓力，目前很難斷言明確走向，輝達股價也可能持續在 165 美元支撐與 180 美元壓力區間內震盪。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇