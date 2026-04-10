輝達股價逼近185美元關鍵價位 技術分析師劃出「多空生死線」

鉅亨網編輯林羿君 2026-04-10 22:30

這家晶片巨擘的股價在過去六個交易日內上漲超過 10%，創下自去年 10 月以來最長的連漲紀錄。在此之前，輝達股價經歷了長時間的停滯，從 2025 年 9 月到上月底基本上持平；週三 (8 日) 該股收在 182 美元，極為接近技術派交易員密切關注的 185 美元關鍵水位。

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雖然股價在週四 (9 日) 微幅修正 0.5%，但 BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 表示：「若輝達能站穩 185 美元，我認為資金已準備好大舉回流。長期趨勢依然保持正向。」

Krinsky 指出，守住 185 美元將代表股價已確認底部並準備發動攻勢，鑑於該股在進入鞏固期前處於上升趨勢，市場期待這種橫盤整理能以向上突破告終。

地緣政治緩解助攻大盤

估值優勢與突破契機

Kingsview Partners 首席技術分析師 Buff Dormeier 則認為，輝達股價可能需突破 200 美元才能確立漲勢。他表示：「一旦出現突破訊號，很可能重回多頭行情，尤其輝達身為權值股與大盤的領頭羊。若資本重新配置，其上漲空間依然廣闊。」

從估值角度看，輝達目前顯得相對便宜。其未來 12 個月的預估本益比約為 20 倍，遠低於 10 年平均值 36 倍。在「科技七巨頭」中，輝達是估值最低的巨頭之一，且幾乎與標普 500 大盤水準持平。

下跌風險與觀察水位

然而，若輝達無法維持漲勢，看漲訊號也可能轉向。分析師正密切觀察 170 美元的支撐位，一旦跌破，恐預示進一步下修。Dormeier 表示：「這是我的底線。如果跌破該水位，股價很有可能下探 150 美元。」

Krinsky 同樣認同 170 美元是重要關卡，並提醒投資人即使目前處於上升趨勢，前方仍有挑戰。他認為，近期迅速收復 170 美元並不代表全面解除警戒，若股價回測並再度收低於此價位，將是繼續走低的強烈訊號。