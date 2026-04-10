川普喊多他照樣空！《大賣空》本尊：Palantir仍嚴重高估
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周五 (10 日) 報導，知名投資人、曾因《大賣空》聲名大噪的貝瑞 (Michael Burry) 表示，儘管美國總統川普公開力挺 Palantir Technologies(PLTR-US) 並帶動股價反彈，他仍維持對該公司看空立場，持續持有長天期賣權部位。
貝瑞周五在 Substack 發文指出，他目前持有 2027 年 6 月履約價 50 美元及 2026 年 12 月履約價 100 美元的賣權，並強調「今天不會賣出」。他表示，自 2025 年秋季開始建立做空部位以來，已多次展期，顯示其對 Palantir 長期估值的疑慮未曾改變。
貝瑞發表上述言論之際，川普稍早在社群平台發文稱讚 Palantir 具備強大作戰能力，帶動股價自盤中低點反彈。不過，該股本周仍預計下跌約 14%，今年以來累計跌幅約 28%，顯示市場整體對人工智慧 (AI) 軟體類股態度轉趨保守。
Burry 指出，Palantir 股價自去年接近 200 美元高點回落後，仍處於「極度高估」狀態。儘管他不排除短期內可能出現反彈，但認為公司基本面價值遠低於目前水準，甚至低於每股 50 美元。他亦提到，該股近期隨軟體族群同步走弱，是其持續看空的重要原因之一。
市場普遍認為，Palantir 受惠於伊朗戰事，因其與美國軍方及情報機構長期合作，業務需求具備支撐。進入川普第二任期後，公司持續取得新的政府合約，並深化與五角大廈合作關係，執行長卡普 (Alex Karp) 也維持與政府高層的互動。
值得注意的是，貝瑞過去亦曾對 AI 熱門股提出質疑。其旗下 Scion Asset Management 去年揭露對 Palantir 與輝達 (NVDA-US) 的看空部位後，引發市場關注。當時卡普曾公開批評貝瑞的押注「相當奇怪」，雙方立場分歧明顯。
在政策背書與市場評價分歧之下，Palantir 股價走勢持續面臨多空拉鋸，投資人對其估值與成長前景仍存高度歧見。
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