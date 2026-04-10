鉅亨網編譯段智恆 2026-04-10 21:23

《路透》周五 (10 日) 報導，Snap(SNAP-US)旗下智慧眼鏡部門「Specs」宣布與高通 (QCOM-US) 達成多年合作協議，未來將在即將推出的人工智慧 (AI) 智慧眼鏡產品中採用高通 Snapdragon XR 處理器平台，為該部門成立以來首項重大策略布局。

Snap智慧眼鏡採高通晶片 強化AI穿戴裝置布局(圖：REUTERS/TPG)

Snap 表示，預計於今年稍晚推出的智慧眼鏡新品將導入上述晶片方案，但雙方未揭露合作金額。此次合作延續兩家公司長期關係，過去 Snap 面向開發者推出的 Spectacles 系列裝置，即多採用高通晶片。

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Snap 於今年 1 月成立 Specs 部門，目標切入快速升溫的 AI 穿戴裝置市場，並與 Meta(META-US)展開競爭。Meta 與 EssilorLuxottica 合作推出的雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡，已成為目前少數在 AI 硬體領域取得市場突破的產品之一。

Snap 指出，成立獨立部門有助於提升智慧眼鏡團隊運作彈性，同時也為引入外部投資創造空間，強化該業務發展潛力。