鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 04:00

伊朗要求行經荷姆茲海峽的油輪必須以加密貨幣支付通行費之後，讓該國規模達 78 億美元的加密貨幣經濟，受到各界高度關注。

伊朗石油、天然氣及石化產品出口商聯盟發言人 Hamid Hosseini 日前表示，伊朗正對通過荷姆茲海峽的油輪徵收相當於每桶油 1 美元的關稅，並希望以加密貨幣結算，以確保這筆資金不會因制裁而被追蹤或沒收。

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根據 Chainalysis 的數據，在制裁、貨幣貶值及外部軍事威脅的壓力下，伊朗的加密貨幣生態系近年快速增長，去年規模已達約 78 億美元。分析師與研究人員指出，伊朗政權利用價值數十億美元的加密貨幣進行貿易、採購武器與商品並儲備資金。

與此同時，數位貨幣也為對抗高通膨及伊朗幣里亞爾 (rial) 崩盤的普通伊朗民眾，提供了一條金融生命線。

伊朗的情況與委內瑞拉如出一轍，在委國，與美元掛鉤、全球最大穩定幣泰達幣 (tether) 既是國營石油工業規避制裁的工具，也是普通民眾在委內瑞拉幣玻利瓦 (bolivar) 貶值困境中的救命錢。

位於伊朗中部城市伊斯法罕的一位專業比特幣交易員表示，準軍事組織伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 一直是伊朗加密貨幣市場最活躍的用戶之一，經常耗用該國稀缺的電力資源來挖礦。

Chainalysis 高級情報分析師 Kaitlin Martin 說：「在任何受到全面制裁的司法管轄區，加密貨幣都非常有用。它能輕易且快速的完成跨境貿易與結算。考量到伊朗活躍的加密貨幣氛圍，獲取難度相對較低。」

不過加密貨幣分析師表示，油輪通行費在實務上如何運作尚不明確。他們認為，航運公司很難在緊迫的期限內取得並轉移大量代幣，即使在理想條件下，購買、儲存與轉移數位貨幣仍將面臨營運障礙。

在美國總統川普周二晚間宣布以伊朗重新開放海峽為前提的兩周停火協議後，比特幣一度飆升至約 72700 美元。這項市值最大的加密貨幣在美股周四 (9 日) 收盤時段報 72128 美元。

伊朗以加密貨幣徵收通行費，凸顯該國加密貨幣活動日益由國家主導。根據 Chainalysis，伊朗最強大的政治與經濟力量伊斯蘭革命衛隊及其代理人，占該國加密貨幣活動的一半以上。

事實上，比特幣並非伊朗政權使用的唯一數位貨幣。根據區塊鏈分析公司 Elliptic 1 月的報告，伊朗中央銀行已買入價值至少 5.07 億美元的泰達幣，顯然是為了支撐國內貨幣並結算國際貿易。

在戰爭爆發前的幾個月，由於擔心國內抗議期間政府會封鎖網路及沒收資產，愈來愈多伊朗民眾把手中的比特幣從本地交易所移往個人錢包。Chainalysis 數據顯示，在美以 2 月下旬空襲伊朗後的兩天內，交易所的總流出量達到約 1030 萬美元。

Elliptic 也注意到，在美以首度對伊朗發動攻擊的幾分鐘內，伊朗最大加密貨幣交易所 Nobitex 的流出量激增 700%。Elliptic 表示，這種逃離跡象顯示民眾正在提取資金並轉向海外交易所，這些交易所通常會在動盪時期接收來自伊朗帳戶的代幣。

Nobitex 擁有超過 1100 萬用戶，是伊朗公民將里亞爾兌換為泰達幣的主要門戶，之後可在國外轉換為其他貨幣。去年，名為「掠奪之雀」(Predatory Sparrow) 的親以色列駭客組織，曾從 Nobitex 盜走超過 9000 萬美元。

雖然近期伊朗加密貨幣流動規模顯著，但區塊鏈研究人員提醒，在地緣政治動盪時期出現資金流出並不罕見。分析師仍在解析數據，以區分公民的恐慌性拋售、與國家相關的轉帳，以及常規的交易所餘額調整。