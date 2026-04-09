鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-09 09:30

美國與伊朗達成的兩周臨時停火協議緩解了中東緊張局勢，市場焦點轉向荷姆茲海峽未來的控制權，在此同時傳出，伊朗有意將此航道轉變為收費航道，通行費相當於每桶油 1 美元，且以比特幣等加密貨幣結算。

金融時報 (FT) 等外媒周三 (8 日) 報導，伊朗要求通過荷姆茲海峽的船隊必須以加密貨幣支付通行費，而非美元這類傳統貨幣。與此同時，美國總統川普表示正考慮與伊朗成立「合資企業」，共同設置荷姆茲海峽的收費機制。

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伊朗石油、天然氣及石化產品出口商聯盟發言人 Hamid Hosseini 表示，所有計劃通過荷姆茲海峽的船舶，都必須事先以電子郵件向伊朗當局申報貨物詳情，伊朗在完成評估之後將下達應支付的通行費用金額。

Hosseini 指出，以比特幣完成支付，能確保相關交易不會因爲制裁而被追蹤或沒收，也能確保不會有武器經營荷姆茲海峽通行。

Frontier Investments 共同創辦人兼執行長 Louis LaValle 說：「相較於實際貨物價值，這筆規費雖小，卻是有史以來第一次有掌握石油這類關鍵資產的大國，明確表示將接受等值於美元的比特幣或加密貨幣作為通行費。」

雖然伊朗的提議不會立即改變全球石油目前以美元為主的定價與交易模式，但由貨輪支付的通行費若改用替代貨幣結算，意義重大。

LaValle 指出：「這不只是規費，這對支撐美國數十年金融霸權的石油美元 (petrodollar) 體系，帶來了象徵性、甚至結構性的直接挑戰。」

摩根資產管理 (JPMorgan Asset Management) 首席全球策略師 David Kelly 從政治角度分析，這意味著伊朗在荷姆茲海峽中「分到一杯羹」。他說：「這是一筆非同尋常的收入來源，也提醒了世人，他們手中握有一張足以勒索全球的底牌。」

美伊在川普周二最後通牒前不到兩小時所達成的停火兩周協議，目前看來依然脆弱。白宮周三表示，儘管伊朗已保證允許船隻通過荷姆茲海峽，但因以色列攻擊黎巴嫩，伊朗已再次封鎖該處航運。

白宮周三宣布，美國副總統范斯 (J.D. Vance) 將於周六率團前往巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德 (Islamabad)，與伊朗進行談判。白宮發言人李威特(Karoline Leavitt) 強調，讓伊朗在海峽徵收通行費並非「最終確定的」政策。

事實上，早在 2 月下旬美伊衝突爆發前，伊朗與受美國制裁的原油流向、特別是銷往中國的原油，已大量透過人民幣結算。

International Digital Exchange 共同創辦人 Baron Lamarre 指出，有跡象顯示高度依賴中東原油的日本，可能正在採購部分伊朗石油並以日元結算，但日方對此既未證實也不否認。