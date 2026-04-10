鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 14:10

歐盟執委會週四 (9 日) 明確表態，反對任何針對通行荷姆茲海峽船隻收費的構想，直接否定美國總統川普 (Donald Trump) 近期提出與伊朗合作設立「合資收費機制」的提議，強調此舉違反國際航行自由原則。

川普近日接受媒體訪問時表示，美國可以與伊朗聯合對通行船隻收費，以確保該水道安全，並稱這將是一項「美好的安排」。此番言論在歐洲引發關注與疑慮。

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歐盟執委會發言人指出，依據國際法規定，海上航行應維持完全自由，「不應收取任何形式的費用或通行費」，並強調荷姆茲海峽作為全球重要航道，屬於全人類共享的公共資源，航行自由必須恢復。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 隨後回應指出，相關構想仍在討論中，但強調當前首要任務，是讓荷姆茲海峽在「不設任何限制」的情況下恢復通行，包括不應設置通行費等措施。

自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，荷姆茲海峽持續處於伊朗高度控制之下，導致全球能源供應鏈受阻，油價大幅波動。

川普先前聲稱停火兩週將促使該航道無條件安全重啟，但隨著以色列對黎巴嫩展開大規模空襲，伊朗認定此舉違反其停火條款，此海峽於週三再度關閉，局勢再度陷入不確定。

航運數據顯示，目前僅有少數船隻成功通過海峽，約有 2,000 艘船與 2 萬名船員仍滯留在波斯灣，航運瓶頸持續未解。

消息指出，伊朗已實施新制度，對通行船隻依載運石油量收取每桶 1 美元費用，且允許以人民幣或加密貨幣支付，以規避西方金融監管體系。

以衝突前的每日 2150 萬桶運量計算，每桶 1 美元的規費將為伊朗帶來每月約 6.45 億美元、每年超過 77 億美元的額外收入

川普週四發文警告，伊朗不得收取海峽通行費、「最好立即停止」這種行為，並稱無論伊朗是否參與，石油很快就會恢復流動。同時，川普對北約 (NATO) 盟國施壓，要求其承諾共同保障荷姆茲海峽的安全。

歐盟週四強調，無論是川普提出的「聯合收費機制」，或伊朗現行的收費制度，均違反《聯合國海洋法公約》規範。該公約明確禁止對單純通行行為收費，僅在提供港口服務或維護等特定服務時，才允許收費。