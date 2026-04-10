鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 01:00

全球實體原油基準指標「即期布蘭特」(Dated Brent) 價格正在劇烈波動，能源分析師警告，由於美伊達成的兩周停火協議隨時可能破局，實體油市承受的極端壓力幾乎沒有減弱跡象，供應吃緊的局面仍將持續一段時間。

根據 Platts 彙編數據，即期布蘭特原油現貨價（指派交割日期在 10 天至 1 個月內的實體貨船）周四 (9 日) 下午來到每桶 131.97 美元，較前一交易日上漲超過 7%，儘管已仍低於周二創下的 144.42 美元歷史紀錄，當時美國與伊朗尚未宣布為期兩周的停火協議。

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即期布蘭特以實體現貨市場的買價、賣價與交易評估，反映原油在現實世界的真實身價。與此同時，6 月交割的布蘭特原油期貨周五上午交易價格約報每桶 96.51 美元，兩者價差為 35.46 美元。

停火難解供應壓力

Dynamix Corporation III 創辦人兼執行長 Andrejka Bernatova 說：「即期布蘭特衝上 144 美元不只是價格紀錄，這代表實體市場正在告訴你，真實的原油正變得稀缺。市場反映的是匱乏，而不僅是風險。」

他進一步指出，儘管停火帶動油價回落，但潛在壓力並未消失，考量到荷姆茲海峽幾乎完全封鎖，在物流恢復之前，這般高價可能不是歷史上的異數，而是未來狀況的預演。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 大宗商品策略師 Martijn Rats 分析，

即期布蘭特 (Dated Brent) 是市場對西北歐即期實體海運原油價值的評估，洲際交易所布蘭特 (ICE Brent) 則是一種標準化、集中結算的期貨合約，最終的現金結算價是透過明確定義的到期流程，並與遠期布蘭特原油現貨市場掛鉤。

也因此，兩者雖然互有關聯，但在時間與供應鏈環節上的測量並不相同。

最重要現貨油價飆高

在此同時，北海海布蘭特 Forties 原油現貨價格周四飆出近每桶 147 美元，超越 2008 年金融海嘯前創下的高峰，呼應著即期布蘭特價位的居高不下。

即期布蘭特是由 BFOET 五種北海原油組成的指標，其中以 Forties(F) 的產量最大，因此其現貨價格通常被視為全球最重要的實體油價指標。值得注意的是，即期布蘭特的定價是由五種油中最便宜者決定的。

傳統交易模式崩盤

Raymond James Investment 高級分析師 Pavel Molchanov 指出，此次供應中斷已導致傳統交易模式崩解。例如，過去十年布蘭特期貨通常比西德州原油 (WTI) 溢價 3 至 5 美元，但在這波中東危機期間，WTI 一度超車並溢價逾 10 美元。