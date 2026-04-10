鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-10 13:20

伊朗已傳出要對通行荷姆茲海峽的船舶收取「過路費」，專家分析，在恢復正常通航的情況下，伊朗每個月可以進帳數億美元。假如這項措施在戰後變成常態，將成為伊朗政權的重要財源，並對全球油市造成沉重負擔。

CIBC 私人財富公司高級能源交易員 Babin 表示，收費機制如同為航運流程套上「緊身衣」，雖然不會徹底阻礙原油流動，卻會因航道限縮與摩擦增加，導致整體運能下降。

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根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，伊朗在美伊臨時停火協議中提出，每日僅限約 12 艘船隻通行，且必須行經特定走廊。目前伊朗對「友好國家」船隻收取每艘約 100 萬美元以上的費用，而「非友好國家」則完全禁止通行。

業界分析，伊朗收取的費用可能達到每艘油輪 200 萬美元，或以每桶原油 1 美元計算，結算則採用人民幣或加密貨幣。根據能源情報署 (EIA) 的資料，一艘超大油輪約可載運 190-220 萬桶油，而以目前約 100 美元油價計算，一艘超大油輪滿載時原油價值約可支付過路費。

以衝突前的每日 2150 萬桶運量計算，每桶 1 美元的規費將為伊朗帶來每月約 6.45 億美元、每年超過 77 億美元的額外收入。

值得注意的是，這筆收入將在美元系統外運行。Frontier Investments 執行長 Louis LaValle 強調，這雖非「美元的末日」，但反映出替代性結算架構已經存在，荷姆茲海峽正成為地緣政治危機下的壓力測試場。

美國保衛民主基金會 (FDD) 分析師 Max Meizlish 指出，美國不太可能接受伊朗對該海峽的實質控制，現行的制裁法規也與此類收費協議背道而馳。