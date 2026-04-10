鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-11 06:37

美國總統川普 (Donald Trump) 於週五 (10 日) 表示，荷姆茲海峽可望在短時間內恢復開放，強調即使沒有伊朗配合，美方仍將確保這條全球關鍵航道暢通。此番談話正值美伊即將在巴基斯坦展開和平談判前夕，市場高度關注後續發展。

川普在啟程前接受媒體訪問時指出，「我們會打開波斯灣，不論他們是否配合…… 我認為這會很快發生，如果沒有，我們也能把事情完成。」他並補充，荷姆茲海峽將「很快」重新開放。

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針對外界關注伊朗可能對通行船隻收取費用，川普態度強硬表示不會接受此舉。他說：「那是國際水域，如果他們這樣做，我們不會讓它發生。」顯示美方對航運自由立場明確。

對川普來說，一項好的協議應該是伊朗「沒有核武」。川普稱：「我認為這其實已經是相當大的政權改變，但但我們本來就不是要換掉他們政府，我們真正要的只有一件事。沒有核武，這占了 99%。」

同時他再次聲稱伊朗在軍事上已遭擊敗，並認為當前局勢已出現相當程度的政權變化。

對於此次談判是否為一次性會談，川普則保留彈性，表示仍需觀察進展，「看看明天會發生什麼」。

他同時批評過去歷任政府與伊朗長期對話成效有限，「他們已經談了 47 年，而我們還沒有談太多。」

另一方面，川普也透露，美軍正為談判破局預作準備。他指出，美國軍艦已開始重新裝載武器，「我們正在為船艦裝載最先進的武器，甚至比過去更強。」