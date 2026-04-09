鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 07:07

美國總統川普週四 (9 日) 批評，伊朗在恢復荷姆茲海峽石油運輸方面「表現非常糟糕」，強調「這不是美伊達成的協議」。這也是川普在一個多小時內第二度就該戰略水道發表評論。

川普週四再度針對荷姆茲海峽局勢發聲，直指伊朗在恢復石油運輸方面「表現非常糟糕」，還批評伊朗行為「不講信譽」，強調「這不是我們達成的協議」。

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一個多小時前，川普才向伊朗領導層發出強硬警告。

川普寫道，美國將同意暫停對伊朗伊斯蘭共和國的敵對行動兩週，條件是伊朗同意「全面、立即、安全地開放荷姆茲海峽」。

川普在其 Truth Social 平台表示，有報導指出伊朗計畫對途經海峽的油輪收費，「他們最好不要這樣做；如果真的這樣做了，也必須立刻停止」，語氣強硬。

川普強調：「因為我，伊朗永遠不會擁有核武器，而且很快大家就會看到石油開始流動，無論伊朗是否提供幫助，對我來說，這都無關緊要。」

儘管美伊已經同意停火兩週，但少有船隻通過荷姆茲海峽。

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 週四稍早發表最新聲明，伊朗人民在對美國和以色列的戰爭中取得「決定性勝利」，荷姆茲海峽管控將「必然進入一個新階段」，同時強調德黑蘭將對戰爭造成的所有損失提出賠償要求，這被視為伊朗對區域局勢與後續談判釋出的最新強硬訊號。

伊朗國家媒體引述國會安全委員會成員說法指出，相關單位已批准一項計畫，擬對通過海峽的船隻徵收費用，以維護伊朗的主權地位。