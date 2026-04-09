鉅亨網編譯陳韋廷
國際金價在今年元月創下驚人漲勢後，3 月又創近 13 年來最差月度表現，世界黃金協會 (WGC) 認為上月拋售是由美伊衝突下的去槓桿化和流動性動態所驅動，而非基本面崩潰。
WGC 分析師指出，3 月黃金價格下跌 12% 至每盎司 4608 美元，創 2013 年 6 月以來的最差月線表現，黃金以所有主要貨幣計價均呈跌勢，但今年來仍保持上漲。大部分下跌歸因於全球黃金 ETF 資金流出、COMEX 凈多頭平倉及價格趨勢反轉，美元走強和美債殖利率上升的影響較小。儘管近來出現一些令人鼓舞的跡象，但短期風險仍存。
WGC 在最新報告中指出，全球黃金 ETF 在 3 月出現 120 億美元的資金流出 (相當於 84 噸黃金)，但拋售潮幾乎全部集中在北美(140 億美元) 和歐洲(1 億美元)，亞洲 3 月則逆勢流入 19 億美元，凸顯亞洲逢低買入趨勢。
3 月前三周拋售幅度很大，但非史無前例，此類拋售常發生在地緣政治緊張局勢加劇，通膨擔憂重燃，去槓桿化和流動性需求使這種平衡向賣家傾斜的大背景之下。
由於美伊衝突，標普 500 指數中除能源股外均走跌，黃金在此背景下也未能倖免於清算壓力。持有股票的多元資產投資人的去槓桿化動作，可能導致黃金拋售增加，因他們為了滿足流動性需求和降低投資組合風險價值而減少持有部位。
此外，國際金市本身也出現一些預兆。首先，散戶在黃金交易中佔比過大，這可能導致拋售潮。COMEX 非報告持倉部位 (通常與散戶持有相關) 在 3 月前三周累計凈減少 18 噸，另一個散戶聚集的全球黃金 ETF 同期持倉也凈減少 80 噸。
第二個因素可能與商品交易顧問 (CTA) 策略在 3 月旬之前持有大量多頭部位有關，它們在 3 月 16 日金價跌破 50/55 日移動平均線、為七個月來首見時大幅平倉，進而加劇金價跌勢。
此外，各國央行對黃金市場的實際干預和投機性干預也是影響因素之一。土耳其央行決定將約 50 噸黃金作為抵押品，主要通過互換交易進行，這可能加劇拋售傳言。
但分析師指出，這是流動性驅動的結果，而不是黃金策略的改變。數據顯示，各國央行也加大力度拋售美債，以對沖能源價格上漲的風險，而這與黃金拋售同時發生。
展望未來，WGC 表示，黃金基本面將在市場上重新發揮作用，但風險依然存在，不過該機構認為美元難以維持漲勢，未能顯著突破近期高點，這減輕黃金的短期壓力。本月初，全球各地資金均凈流入黃金 ETF。
然而，WGC 警告，若中東衝突導致油價長期維持在每桶 100 美元以上，這可能導致跨資產去槓桿化加劇、美債殖利率暴跌或官方部門調動黃金。
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