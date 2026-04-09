鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-09 17:05

國際金價在今年元月創下驚人漲勢後，3 月又創近 13 年來最差月度表現，世界黃金協會 (WGC) 認為上月拋售是由美伊衝突下的去槓桿化和流動性動態所驅動，而非基本面崩潰。

WGC 分析師指出，3 月黃金價格下跌 12% 至每盎司 4608 美元，創 2013 年 6 月以來的最差月線表現，黃金以所有主要貨幣計價均呈跌勢，但今年來仍保持上漲。大部分下跌歸因於全球黃金 ETF 資金流出、COMEX 凈多頭平倉及價格趨勢反轉，美元走強和美債殖利率上升的影響較小。儘管近來出現一些令人鼓舞的跡象，但短期風險仍存。

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WGC 在最新報告中指出，全球黃金 ETF 在 3 月出現 120 億美元的資金流出 (相當於 84 噸黃金)，但拋售潮幾乎全部集中在北美(140 億美元) 和歐洲(1 億美元)，亞洲 3 月則逆勢流入 19 億美元，凸顯亞洲逢低買入趨勢。

3 月前三周拋售幅度很大，但非史無前例，此類拋售常發生在地緣政治緊張局勢加劇，通膨擔憂重燃，去槓桿化和流動性需求使這種平衡向賣家傾斜的大背景之下。

此外，國際金市本身也出現一些預兆。首先，散戶在黃金交易中佔比過大，這可能導致拋售潮。COMEX 非報告持倉部位 (通常與散戶持有相關) 在 3 月前三周累計凈減少 18 噸，另一個散戶聚集的全球黃金 ETF 同期持倉也凈減少 80 噸。

第二個因素可能與商品交易顧問 (CTA) 策略在 3 月旬之前持有大量多頭部位有關，它們在 3 月 16 日金價跌破 50/55 日移動平均線、為七個月來首見時大幅平倉，進而加劇金價跌勢。

此外，各國央行對黃金市場的實際干預和投機性干預也是影響因素之一。土耳其央行決定將約 50 噸黃金作為抵押品，主要通過互換交易進行，這可能加劇拋售傳言。