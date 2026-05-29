鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-30 07:30

伊朗媒體《Mehr News》週五 (29 日) 報導，伊朗格什姆島 (Qeshm Island) 已啟動防空系統。幾個小時候，以色列北部多地響起空襲警報，中東戰情持續動盪，局勢顯得撲朔迷離 。

報導稱：「荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 入口處的格什姆島的防空系統已經啟動。」

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據悉，伊朗陸軍防空部隊在監測到敵方小型無人機後，在格什姆島附近立即實施打擊並成功將其擊落摧毀。

此前，伊朗外交部於週五表示，美國與伊朗之間的訊息交換仍在持續進行，雙方討論的諒解備忘錄尚未最終敲定。

伊朗稱，在美國總統川普宣布華盛頓方面提出的達成協議的要求後，美伊停火協議仍未達成，現階段僅專注於結束戰爭，不就核問題進行談判​​。

在與幕僚們週五於白宮戰情室舉行關鍵會議之前，川普表示，將解除對荷姆茲海峽的海上封鎖，並聲稱美國將「挖」伊朗鈾礦。

會後，白宮宣布總統簽署了一系列行政命令，總統也在他的 Truth Social 平台上發布多個貼文，但白宮就伊朗核協議發表的唯一聲明是，川普只會接受「滿足他底線」的協議。

美國財政部週五發布新一波的「反恐」制裁措施，目標包括伊朗個人和實體。

美國副總統范斯指出，美伊在延長停火協議方面取得了「很大進展」，包括就重新開放荷姆茲海峽進行談判，但對於德黑蘭的濃縮鈾庫存，各方仍有分歧。

英國海事貿易行動局 (UKMTO) 週五發布警報，通知船長們，伊朗港口的軍事封鎖仍然有效，「限制了所有進出這些港口的交通」。

伊朗消息人士指出，對於一個沒有固定職業或道德框架、反反覆覆且不斷改變要求的川普團隊來說，任何事情都不能被描述為「最終確定」。

前中央情報局官員 Scott Uhlinger 指出，川普數週以來一直在「大肆宣傳與伊朗立即達成協議的前景」。