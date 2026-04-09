鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-09 11:30

澳洲廣播公司 (ABC) 週四 (8 日) 報導，美伊宣布停火後的 24 小時內，僅約「7 艘船隻」通過荷姆茲海峽，實際通行情況仍陷入近乎停滯狀態，全球能源供應鏈壓力未見明顯緩解。

白宮週四聲稱，自美國宣布與伊朗達成停火以來，通過荷姆茲海峽的船隻數量有所增加，但實際數據狠狠打臉川普政府說法。

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根據海事數據分析，自戰爭爆發以來，每日僅約 7 艘船隻通過荷姆茲海峽，仍遠低於戰前每日超過 130 艘的正常水準。

即使伊朗週三宣布，在與其武裝部隊協調下可提供兩週「安全通行」，但過去 24 小時內依舊僅有 7 艘船完成航行。

(圖：shutterstock)

從船舶類型來看，通行船隻以散貨船為主，其中 6 艘選擇沿伊朗海岸行駛的「收費通道」，而非傳統位於海峽中央的航道。

船東結構方面，這 6 艘散貨船分別由中國與希臘企業持有。另有 1 艘中國船東所有的油品與化學品運輸船通過，但其航跡一度從追蹤系統中消失，顯示定位訊號可能遭關閉或干擾。

同時，追蹤全球航運的海事情報公司 Windward 週四也指出，週三 (含美伊停火前) 僅有 11 艘船通過該海峽 ，與前幾天的數量大致相同，他們並未觀察到通過荷姆茲海峽的船舶流量出現任何變化。

Windward 表示，所有通過海峽的船隻仍須與伊朗當局協調安全通行事宜，而伊朗要求運輸商為外運石油支付高額通行費，每桶最高可達 1 美元，且需以加密貨幣支付。作為參考，最大型的超級油輪可載運多達 300 萬桶原油。

Windward 也指出，伊朗週三透過無線電向波斯灣內的油輪發出警告，若未經許可擅自通行，將遭受攻擊。

《華爾街日報》報導，伊朗已向斡旋方表示，作為停火條件的一部分，將把每日通行船舶數量限制在約 12 艘，顯示航道仍處於高度管制狀態。

荷姆茲海峽的控制權仍是美伊談判的核心議題之一。根據外媒揭露的方案內容，伊朗要求所有通行須經其軍方協調，並建立由其主導的安全通行機制，甚至可能對每艘船收取高達 200 萬美元費用。

在高度風險環境下，航運業者態度趨於保守。澳洲海事產業協會指出，目前船東對進入戰區的意願偏低，加上保險市場緊縮，使通行意願進一步下降。

根據經濟學人智庫 (EIU) 估算，在極端情境下，單次通過荷姆茲海峽的保險費用可能高達 700 萬美元。

能源市場方面，供應鏈衝擊已逐步擴散至亞洲。分析師指出，亞洲煉油廠原油庫存已明顯下滑，即使航道立即恢復正常，也至少需要三個月時間才能完成庫存回補並穩定供應。