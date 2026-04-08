鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-09 05:16

伊朗官方媒體《法爾斯通訊社》週三 (8 日) 報導，在美國總統川普宣布與伊朗達成停火協議不到一天後，以色列持續對黎巴嫩發動空襲，伊朗決定再度「全面封鎖」荷姆茲海峽，使美伊剛達成的停火協議再度面臨重大考驗。

以色列週三對黎巴嫩發動了大規模空襲，中東局勢再度升溫，荷姆茲海峽為全球能源運輸關鍵通道，約五分之一的全球石油供應需經此地輸送。

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伊朗軍方已向區域內船隻發出警告，要求所有航行必須取得伊斯蘭革命衛隊許可，否則將面臨被「鎖定」甚至「摧毀」的風險。

伊朗港口及海事組織公布荷姆茲海峽水域安全航路圖，告知往來船隻遵守航運安全原則，避免觸雷。

據報導，在美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，德黑蘭迅速限制海峽通行，造成全球能源市場劇烈波動，油價同步攀升。美國總統川普隨後要求伊朗確保油氣運輸暢通，避免衝擊國際供應鏈。

此次停火協議於週二晚間由華府與德黑蘭達成，其中「重新開放荷姆茲海峽」被視為核心條款之一。不過僅數小時後，局勢即出現變數。多家國際媒體指出，航行於波斯灣與阿曼海的船隻接獲伊朗革命衛隊海軍廣播，明確表示海峽仍處封鎖狀態，未經許可不得通行。

法爾斯通訊社進一步指出，伊朗決定持續封鎖海峽，與以色列在黎巴嫩對真主黨發動攻擊有關。報導稱，隨著以色列軍事行動持續，荷姆茲海峽油輪通行已全面中止，週三下午相關航運活動完全停擺。

以色列週三宣布，已對黎巴嫩發動本輪衝突以來最大規模攻勢，時間點距離停火生效僅數小時。根據路透引述黎巴嫩衛生部資料，此輪空襲已造成至少 250 人死亡、逾 700 人受傷。

停火內容是否涵蓋黎巴嫩戰線，成為各方爭議焦點。

美國總統川普在接受訪問時表示，黎巴嫩「並未納入協議範圍」，並將其形容為另一場獨立衝突，強調相關問題仍可進一步處理。

不過伊朗立場明顯不同。法爾斯通訊社指出，停止對「抵抗陣線」的攻擊，包括黎巴嫩在內，正是伊朗提出的十項條件之一，也是談判基礎的重要內容。

另一方面，白宮也否認目前流傳於網路與伊朗媒體的協議版本為正式文本。川普在社群平台發文指出，相關文件出自「詐騙者與江湖術士」，並非美方認可的協議內容。

面對局勢升溫，西方多國領袖同步發聲，呼籲各方遵守停火並回到外交談判軌道。包括英國、法國、德國、義大利、加拿大及歐盟機構在內的多方領袖發表聯合聲明，肯定停火協議進展，並感謝巴基斯坦在談判中的斡旋角色。