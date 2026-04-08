不准收費！白宮：川普要求停火期間「立即、全面、無限制開放」荷姆茲海峽

鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 04:20

美國與伊朗達成為期兩週的停火協議後，全球能源運輸命脈荷姆茲海峽的通行狀況仍充滿不確定性。白宮新聞秘書卡羅琳 · 李維特周三 (8 日) 表示，總統川普已明確要求該海峽必須「立即、全面開放」，且不得對船隻徵收任何費用，包括過路費在內。

（圖：Shutterstock)

李維特在記者會中指出，川普的立場應被「按字面理解」，即荷姆茲海峽需在停火期間「不受限制地開放」。她回應外界關切伊朗可能對過境船隻收費是否構成「紅線」時強調，美方已清楚表達立場，要求海峽迅速恢復安全通行。

‌



稍早伊朗官媒報導稱，在以色列對黎巴嫩發動攻擊後，剛達成數小時的停火協議已受到衝擊，海峽油輪通行中斷。不過李維特駁斥相關說法為「不實訊息」，並表示當天海峽通行量已有所回升，美方正以「每分鐘、每小時」監控局勢發展。

船舶追蹤機構顯示，在停火協議生效後數小時內，至少有兩艘船隻通過荷姆茲海峽，但均為散裝貨船而非油輪。整體而言，專家與業界人士指出，該關鍵航道的交通量仍維持低迷，尚未出現顯著恢復。

荷姆茲海峽為全球約 20% 石油供應的主要運輸通道，戰前每日約有 100 至 120 艘商業船隻通行，其中多數為油輪。自衝突爆發以來，伊朗對商船發動攻擊，使通行量大幅下降至每日僅個位數。根據市場數據，在 3 月 30 日至 4 月 5 日當週，共有 72 艘船隻通過，雖為戰爭爆發以來最高水準，但仍較正常水準低約 90%。

一名航運保險業高層指出，潛在的高額通行費將成為影響通航的關鍵變數。目前多數航運企業仍採取觀望態度。一名在波斯灣滯留船隻的航運主管表示，業界尚未獲得明確通行規則，也未與伊朗當局建立直接聯繫，強調船員安全仍是首要考量，在未取得「絕對安全保障」前，不會貿然恢復航行。

全球航運巨頭 馬士基 表示，停火協議為恢復通行帶來潛在機會，但目前可取得的資訊仍相當有限，尚不足以支撐全面恢復航運服務，公司將持續審慎評估並暫不調整既有航線安排。

另一方面，美國官員則對局勢持較為樂觀態度。國防部長 皮特 · 赫格塞斯 表示海峽「已經開放」，參謀首長聯席會議主席 丹 · 凱恩 亦稱基於外交談判判斷，目前通行應已恢復。

川普則在社群平台發文表示，美國將協助緩解荷姆茲海峽的交通壅塞，並稱未來將出現「大量正面行動」與經濟機會，同時表達對局勢穩定的信心。然而，數日前他仍曾威脅若伊朗不開放海峽，將攻擊其民用基礎設施，並警告若未能達成協議，「整個文明將面臨毀滅」，立場出現明顯轉變。

根據安排，美伊雙方將於周六在巴基斯坦首都 伊斯蘭馬巴德 展開停火期間首輪談判，美方代表團將由副總統 J.D. 范斯、特使 史蒂夫 · 威特科夫 及顧問 賈里德 · 庫許納 領軍。