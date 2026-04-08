鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 14:17

隨著美國與伊朗周二 (7 日) 達成停火協議，受困於波斯灣數周的航運業終於迎來一線曙光。據《彭博》報導，目前約有超過 800 艘船隻滯留在波斯灣內，船東們正急於解讀協議細節，期盼能利用這段暫時開放的窗口期，將船隻與數萬名船員安全撤離這條關鍵水道。

荷姆茲海峽因美國與以色列對伊朗實施打擊後的緊張局勢而幾乎關閉，造成全球能源供應面臨前所未有的壓力。根據 Kpler 數據，受困船隻中很大比例為能源運輸船，包括 426 艘原油與成品油輪、34 艘液化石油氣 (LPG) 載運船以及 19 艘液化天然氣 (LNG) 載運船，其餘則為載運農產品、金屬或貨櫃的散貨船。

‌



其中，LNG 船的動向最受關注。自戰爭爆發以來，尚無任何滿載的 LNG 載運船成功通過該海峽，近期的一次嘗試甚至在最後一刻被迫折返。去年，全球約有 20% 的 LNG 流量 經由荷姆茲海峽運輸，其停滯對全球能源安全構成了重大威脅。

除了能源危機，船上人員的安全也是不容忽視的議題。國際海事組織 (IMO) 統計顯示，截至 3 月底，約有 20,000 名平民船員 被困在這些船隻及支援艦艇上。聯合國機構警告，這些船員面臨物資匱乏、長期疲勞以及嚴重的心理壓力。

儘管停火協議已達成，但美、伊雙方對於「開放」的定義似乎仍有出入。伊朗方面宣稱同意在武裝部隊協調及「技術限制」下提供為期兩周的安全通行；而美國總統川普則宣布這是一個「完整、立即且安全」的開放。目前關於是否涉及款項支付或確切的生效時間，細節依然不明。

航運界對此消息表達了「謹慎樂觀」，日本船東協會等主要產業組織已著手核實協議內容。專家警告，全球航運流程無法在 24 小時內恢復，船東、保險公司與船員需要確認風險是真正「降低」而非僅僅「暫停」，才敢恢復正常航行。