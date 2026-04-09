鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-09 12:00

外媒最新報導指出，就在美國和伊朗宣佈停火前數小時，投資人押注約 9.5 億美元做空油價。這是美國總統川普重大政策宣佈前夕，針對全球交易量最大宗商品的最新一筆巨額押注。

與此同時，美國眾議員 Ritchie Torres 周三 (8 日) 也指出，在川普上月暫緩對伊朗的軍事打擊的前一刻，石油和股票期貨市場出現異常交易活動，監管機構應該啟動調查。

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Torres 向美國證交會 (SEC)、商品期貨交易委員會(CFTC) 負責人發函後接受採訪時說：「從速度、規模和結構來看，相關交易值得懷疑。事實是如此明顯，SEC 和 CFTC 都忽視不起。」

這位民主黨人呼籲兩家監管機構，正式調查川普 3 月 23 日在 Truth Social 上發文前幾分鐘內的石油、能源和股票期貨市場交易，獲取交易相關帳戶的交易記錄。

3 月 23 日，在川普宣佈將推遲打擊伊朗能源基礎設施的聲明前 15 分鐘，投資人賣出 5 億美元原油期貨合約，川普聲明發布後震驚市場，隨後引發油價暴跌 15%。

《路透社》報導，台灣時間周三 (8 日) 淩晨 3 點 45 分，投資人合計賣出 8600 手布蘭特原油跟美國原油期貨合約。

根據《彭博資訊》數據，再台灣時間周三淩晨 3 點 45 分，約 6200 手布蘭特原油期貨合約成交，約佔當日常規交易時段總成交量的 1%，同期也有約 2400 手 WTI 原油期貨合約成交，也約佔當日常規交易量的 1%。

不到 3 小時後、也就是格林威治標準時間周二 (7 日) 晚上 10 時 30 分 (台灣時間周三早上 6 點 30 分) 左右，川普宣佈與伊朗達成為期兩周的停火協定，此舉導致周三正式交易時段開盤時布蘭特與美國期油大跌 13%-19%，跌破每桶 100 美元。

押注油價漲跌的大額部位並不罕見，因交易員利用這些部位來對沖大量實物原油貿易，但如此大批量的交易很少見。