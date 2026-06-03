鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-03 19:22

經濟部產業技術司 A + 企業創新研發淬鍊計畫審議通過 3 項前瞻技術研發計畫，包含穩懋半導體 (3105-TW)、中華汽車 (2204-TW) 主導，以及利凌企業主導的創新案。技術司表示，本次通過的計畫聚焦 6G 高頻通訊、自駕物流載具與智慧海事 AI 感知技術，透過半導體先進製程、自駕系統整合及邊緣 AI 影像辨識等關鍵技術布局，全力推動台灣智慧通訊、智慧車輛及智慧海事產業發展。

6G低軌衛星加持！經濟部A+計畫助攻穩懋、中華車、利凌 搶全球商機。（鉅亨網資料照）

技術司表示，化合物半導體龍頭穩懋半導體 (3105-TW) 這次大手筆投入「邁向 6G 世代射頻功率放大器之關鍵製程技術開發計畫」，鎖定高頻元件磊晶製程與效能優化。該計畫將整合砷化鎵、氮化鎵及磷化銦等材料技術優勢，並首度導入 AI 技術來加速製程研發與可靠度驗證流程，目標是建立具備量產能力的 6G 射頻功率放大器關鍵製程。這項技術未來將廣泛應用於低軌衛星、高速通訊與新世代無線傳輸設備，有助於大幅提升台灣半導體與通訊產業的自主技術能量，在全球高頻通訊市場卡位戰中奪得先機。

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不僅陸空科技齊發，藍海商機也不落人後。著眼於智慧海事與無人船舶的應用需求，利凌企業、菱光科技 (8249-TW) 及船舶暨海洋產業研發中心攜手規劃「邊緣 AI 多波段影像感知融合技術開發計畫」，聯手開發國產高階海事 AI PTZ 攝影機。這項計畫整合了可見光、雙熱影像、多波段影像融合、邊緣 AI 推論、動態目標追蹤及船舶運動補償等尖端技術，能有效提升設備在夜間、濃霧及高晃動海象環境下的全天候感知能力。