鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部產業技術司 A + 企業創新研發淬鍊計畫審議通過 3 項前瞻技術研發計畫，包含穩懋半導體 (3105-TW)、中華汽車 (2204-TW) 主導，以及利凌企業主導的創新案。技術司表示，本次通過的計畫聚焦 6G 高頻通訊、自駕物流載具與智慧海事 AI 感知技術，透過半導體先進製程、自駕系統整合及邊緣 AI 影像辨識等關鍵技術布局，全力推動台灣智慧通訊、智慧車輛及智慧海事產業發展。
技術司表示，化合物半導體龍頭穩懋半導體 (3105-TW) 這次大手筆投入「邁向 6G 世代射頻功率放大器之關鍵製程技術開發計畫」，鎖定高頻元件磊晶製程與效能優化。該計畫將整合砷化鎵、氮化鎵及磷化銦等材料技術優勢，並首度導入 AI 技術來加速製程研發與可靠度驗證流程，目標是建立具備量產能力的 6G 射頻功率放大器關鍵製程。這項技術未來將廣泛應用於低軌衛星、高速通訊與新世代無線傳輸設備，有助於大幅提升台灣半導體與通訊產業的自主技術能量，在全球高頻通訊市場卡位戰中奪得先機。
另一方面，因應智慧物流與自駕車商用化發展趨勢，車市老將也有新動作。中華汽車 (2204-TW) 攜手勤崴國際科技 (6516-TW)，共同推動「自駕物流載具系統安全與關鍵技術整合之驗證運行計畫」，企圖打造出具備線控底盤與 L4 自駕系統的國產量產型物流載具。該計畫深度整合車用電子電器架構、自駕運算控制、車用資安與物流場域應用技術，並且會直接導入實際的物流路線進行驗證，建立一套可複製、模組化的商用自駕物流解決方案。未來除了能直接應用於科學園區或工業區的物流場域，更有望實質帶動國內智慧車輛、自駕系統與車用電子供應鏈的蓬勃發展。
不僅陸空科技齊發，藍海商機也不落人後。著眼於智慧海事與無人船舶的應用需求，利凌企業、菱光科技 (8249-TW) 及船舶暨海洋產業研發中心攜手規劃「邊緣 AI 多波段影像感知融合技術開發計畫」，聯手開發國產高階海事 AI PTZ 攝影機。這項計畫整合了可見光、雙熱影像、多波段影像融合、邊緣 AI 推論、動態目標追蹤及船舶運動補償等尖端技術，能有效提升設備在夜間、濃霧及高晃動海象環境下的全天候感知能力。
技術司表示未來相關成果可望應用在港區監控、海巡巡防、智慧船舶及無人船等領域，不僅能降低高階海事感知設備對進口產品的依賴，更將帶動國內影像感測、AI 辨識及海事電子產業全面升級。
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