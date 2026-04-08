汽油破4美元！美國第二州出手 印第安納州暫停汽油稅30天救民生
鉅亨網編譯許家華
美國印第安納州週三 (8 日) 宣布，在美伊衝突持續推升能源市場波動之際，將暫停徵收汽油使用稅 30 天，成為繼喬治亞州之後第二個採取類似措施的州政府。印第安納州州長麥克 · 布勞恩 (Mike Braun) 表示，此次暫停的燃油 7% 使用稅將立即生效，並可能依「中東局勢變化」進一步延長。
布勞恩指出，此舉是透過緊急狀態聲明啟動，目的是為居民提供油價壓力下的直接紓困。他強調，「可負擔性是我的首要任務」，並表示州政府將派員「巡查加油站」，確保減稅效益確實反映在零售價格上，同時要求州檢察長加強打擊零售商哄抬油價行為。
此次政策出台之際，美國與伊朗在衝突升溫後雖於週二達成由巴基斯坦斡旋的兩週停火協議，但戰事在週三仍未完全平息，能源市場的不確定性持續影響全美油價。布勞恩坦言，即使停火成立，印第安納州民眾也需要一段時間才能在油價上感受到實質緩解。
根據美國汽車協會 (AAA) 數據，印第安納州平均油價目前為每加侖 4.137 美元，相較一個月前的 3.466 美元明顯上升，漲幅引發民眾壓力。路透社與益普索 (Reuters/Ipsos) 最新民調顯示，55% 的受訪者表示家庭財務已受到油價上漲「某種程度」影響，其中 21% 更表示衝擊「非常嚴重」。
在此之前，喬治亞州已於上月率先暫停燃油稅，以因應衝突引發的能源價格飆升。美國總統川普則將油價上漲形容為「短期現象」，但市場普遍認為地緣政治風險仍可能持續支撐高油價環境。
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