鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-09 03:01

綜合外媒報導，美伊停火協議再添變數。伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 周三 (8 日) 指控美國已違反雙方先前達成的為期兩周停火協議，讓原本已相當脆弱的停火基礎再度動搖。

卡利巴夫透過社群媒體發布聲明表示，伊朗對美國長期缺乏信任，源於其「一再違反各類承諾」，並稱這種情況「再次發生」。他進一步指出，停火框架中的三項關鍵條款已遭違反，包括以色列持續攻擊黎巴嫩、伊朗領空遭無人機侵入，以及伊朗鈾濃縮權利未獲尊重。

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根據聲明內容，伊朗主張其提出的「10 點方案」原為雙方談判基礎，但相關條款在談判正式開始前即已被破壞，使停火與後續協商的正當性受到質疑。卡利巴夫並警告，在當前情況下，雙邊停火或談判已顯得「不合理」。

此次停火安排，是在美國同意暫停攻擊兩周的前提下，換取伊朗允許船隻通行荷姆茲海峽。

另一方面，阿拉伯聯合大公國也表示，正尋求釐清停火條款細節，並希望確保伊朗履行重啟荷姆茲海峽通行及停止敵對行動的承諾，顯示區域各方對協議內容仍存在重大分歧。

阿聯外交部進一步指出，正要求釐清停火協議內容，以確保伊朗全面承諾「立即停止所有敵對行動」，並「完全且無條件」重啟荷姆茲海峽通行，同時強調須維護該水道的航行自由。

聲明並表示，阿聯並非此次衝突的當事方，且已積極展開外交努力，試圖防止戰事爆發，凸顯區域國家對局勢升溫的高度關切。

此外，伊朗媒體報導指出，卡利巴夫可能親自率領代表團，赴巴基斯坦伊斯蘭馬巴德參與與美方的會談，使當前一邊指控違約、一邊持續推進談判的局面更加複雜。

白宮目前尚未對相關指控作出回應。

市場方面，受停火消息影響，國際油價一度下跌超過 15%，至每桶約 95 美元，但隨著協議出現爭議，市場不確定性再度升高。