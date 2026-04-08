鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-09 05:01

多家外媒報導，伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 週四 (9 日) 直指，美國在談判尚未展開前就已違反承諾，使停火協議形同失效，進一步升高中東局勢的不確定性。

卡利巴夫於週三發表聲明指出，美方違反伊朗提出的 10 點停戰談判框架中的三項關鍵條款，而該方案原本已被美國總統川普視為可作為協商基礎的可行架構。

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卡利巴夫表示，第一項違規涉及黎巴嫩停火未能落實。他指出，全面停火是該方案的核心內容之一，且巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 也曾呼籲各戰線立即停止衝突，但相關承諾並未被遵守。

第二項爭議則為一架無人機闖入伊朗領空。卡利巴夫稱，該無人機已在法爾斯省拉爾市遭擊落，顯示伊朗主權遭到侵犯。

第三項則涉及核議題。卡利巴夫指控，美方否認伊朗進行鈾濃縮的權利，而此項權利已被納入談判框架第六條，是伊方立場的重要基礎。

卡利巴夫強調，在談判尚未啟動前，既有共識即遭破壞，使雙邊停火與後續協商缺乏合理基礎，等同宣告談判機制失去意義。

另一方面，白宮稍早回應指出，伊朗已提交經修訂且「更為合理」的提案，取代先前被認為不可接受的 10 點方案，顯示雙方仍試圖為談判保留空間。

美國總統川普持續將以色列在黎巴嫩的軍事行動與美伊談判切割，強調相關衝突屬於與真主黨之間的局部戰事，並不在停火框架之內。

川普前一日才表示，伊朗提出的方案可作為談判基礎，並同意暫停軍事行動兩週，條件是伊朗需確保荷姆茲海峽航道維持通行。然而，協議公布不到一天，雙方對內容的解讀已出現明顯落差。

爭議焦點集中在荷姆茲海峽的通行機制。川普要求該海域必須全面、即時且安全開放，且不得設置任何限制或收費。白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 進一步表示，美方立場是「完全開放，包括不得收取通行費」，但根據外媒報導，伊朗方面則考慮對通過船隻收取費用，雙方分歧持續擴大。