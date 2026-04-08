鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 00:30

《彭博》周三 (8 日) 報導，以色列國內對美國與伊朗達成為期兩周的停火協議出現明顯質疑聲音。儘管總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 表態支持協議，並強調不影響以軍在黎巴嫩對抗真主黨的行動，但政界與民間普遍憂心，停火恐未能削弱伊朗威脅，甚至可能讓其在戰後重新整備。

在宗教節日期間，公開討論相對低調，但政壇與媒體仍流露出焦慮甚至「被背叛」的情緒。外界關注，美國與伊朗談判可能部分建立在伊方條件之上，加上總統川普被認為傾向儘快結束戰事，使以色列對協議前景更加不安。

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反對黨領袖拉皮德 (Yair Lapid) 批評，這可能是以色列歷來最嚴重的政治失誤之一。左派領袖戈蘭 (Yair Golan) 則指出，伊朗核計畫與彈道飛彈能力並未被摧毀，政權依然穩固，甚至可能因此變得更強。前國防部長李伯曼 (Avigdor Lieberman) 也警告，若相關威脅未被根除，以色列未來恐須在更不利條件下再次發動軍事行動。

儘管特拉維夫 (Tel Aviv) 街頭氣氛暫時放鬆，民眾不再面臨飛彈威脅，但對未來局勢的疑慮仍未消散。自 2023 年 10 月以來，以色列已在多條戰線與伊朗支持的勢力交戰，長期衝突帶來沉重的人員與經濟代價，使部分民意對提前停火感到不滿。

納坦雅胡對停火的正式支持聲明延後數小時才發布，且措辭審慎。政府強調，停火不影響對黎巴嫩的軍事行動。以軍同日持續對南黎巴嫩發動攻擊，並要求部分地區居民撤離，顯示衝突並未全面降溫。軍方人士指出，隨著對伊朗的直接對抗暫告一段落，以色列可將軍事重心轉向北部邊境，強化對真主黨的打擊。