鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 23:00

達美航空 (DAL-US) 周二 (7 日) 宣布，將調漲託運行李費用，成為最新一家因應燃油成本飆升而提高附加費的航空公司。此舉反映中東戰事升溫、荷姆茲海峽運輸受阻後，全球航空業營運壓力持續加劇。

達美航空表示，針對周三 (8 日) 起訂票的美國國內航線及部分短程國際航線，第一件與第二件託運行李費將各調漲 10 美元，第三件行李費則調高 50 美元。調整後，第一件行李費為 45 美元、第二件為 55 美元、第三件為 200 美元。長程國際航線的行李費則維持不變。

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根據國際航空運輸協會 (IATA) 數據，在美國與以色列 2 月對伊朗發動軍事行動前，航空燃油價格約每桶 85 至 90 美元，目前已飆升至約 209 美元。荷姆茲海峽幾近封鎖，使原油與航空燃油供應受阻，進一步推升全球能源價格。

儘管達美航空擁有位於賓州、日處理能力約 19 萬桶的自有煉油廠，能供應約四分之三的燃料需求，仍難完全抵禦原油價格上漲帶來的成本壓力。市場分析指出，即使具備部分對沖能力，航空公司整體營運仍高度依賴能源價格走勢。