美空襲哈格島軍事設施 范斯強調未升高戰略
鉅亨網編譯段智恆
《路透》報導，美國副總統范斯 (JD Vance) 周二 (7 日) 表示，美軍對伊朗哈格島 (Kharg Island) 的軍事打擊並不代表戰略轉變，強調華府目前仍以施壓促談為主軸，並未升高對能源設施的攻擊行動。
范斯在匈牙利布達佩斯受訪時指出，美方確實對哈格島部分軍事目標發動攻擊，但此舉早在既定計畫之內，並非政策轉向。他表示，川普政府仍相信可在美東時間週二晚間 8 時前，透過談判促使伊朗作出回應，以推動衝突降溫。
根據一名不具名美國官員向路透透露，相關空襲行動發生於周二凌晨，部分目標為先前已遭打擊的軍事據點，且此次行動未波及石油等能源基礎設施，顯示美方仍刻意避免直接衝擊全球能源供應。
范斯進一步說明，美國目前的策略是針對軍事設施進行有限度打擊，同時保留對能源與基礎設施的攻擊作為談判籌碼。他強調，在伊朗提出美方可接受的方案，或拒絕進一步談判前，美國不會擴大攻擊範圍至能源設施。
川普政府目前要求伊朗放棄發展核武，並重新開放荷姆茲海峽，作為結束衝突的關鍵條件。該水道為全球重要石油運輸通道，其通行情況直接牽動國際能源市場與油價走勢。
儘管軍事行動持續，美方仍試圖在施壓與避免衝擊能源市場之間取得平衡，並將是否升高攻擊層級與談判進展掛鉤，市場持續關注後續發展。
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