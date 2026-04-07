鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 01:15

Robinhood 執行長 Vlad Tenev 表示，Robinhood 與美國財政部就兒童「川普帳戶」達成的新合作，將提升公司在新興投資者中的知名度，有利於其未來的成長。

美國財政部周一 (6 日) 宣布，選定 Robinhood (HOOD-US) 與紐約梅隆銀行 (BK-US) 共同參與推動名為「川普帳戶(Trump Accounts)」的兒童投資帳戶計畫，引發市場關注。該計畫預計於今年夏季上線，鎖定 2025 年至 2028 年間出生的兒童，由政府提供每人 1000 美元的初始資金，作為延稅型、監護式投資帳戶的起點。財政部也將與 Robinhood 與紐約梅隆銀行一同開發與該帳戶關聯的應用程式。

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Vlad Tenev 表示，這項合作將讓公司直接觸及新一代投資人，對長期成長具有戰略意義。他在接受《CNBC》節目「Squawk on the Street」訪問時指出，「這將讓 Robinhood 出現在下一世代面前…… 這實際上會成為數百萬人生命中的第一個投資帳戶。」

根據規劃，Robinhood 將在與 BNY Mellon 合作下擔任券商與受託人角色，負責應用程式設計、前端介面以及客戶服務；BNY Mellon 則提供金融基礎架構支援。Tenev 指出，這也是公司首次以此種模式與政府合作，並強調目標是打造「政府參與過最好的產品」。

在商業模式方面，Tenev 坦言短期內並不以獲利為重，相關帳戶將採取免手續費與免佣金設計，以最低成本吸引民眾投資。他指出，未來可能透過帳戶內配置的 ETF 收取極低的管理費，但整體變現機制仍相當有限，因為 Robinhood 目前是以政府分包商的形式參與該計畫。