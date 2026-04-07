鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 22:09

英特爾 (INTC-US) 周二 (7 日) 宣布，將加入馬斯克主導的「Terafab」大型人工智慧 (AI) 晶片計畫，與 SpaceX、特斯拉 (TSLA-US) 及 xAI 攜手打造新一代高效能晶片生產體系，進一步強化 AI 與機器人應用的基礎設施布局。

英特爾進場！馬斯克AI晶片工廠計畫再升級(圖：REUTERS/TPG)

馬斯克上月透露，旗下太空公司 SpaceX(已與 xAI 整合) 與電動車公司特斯拉，計畫在德州奧斯汀興建兩座先進晶片工廠，其中一座將用於支援電動車與人形機器人運算需求，另一座則聚焦 AI 資料中心，甚至延伸至太空運算應用。該計畫被視為打造未來 AI 算力基礎的重要布局。

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英特爾表示，將憑藉其在晶片設計、製造與封裝方面的能力，協助 Terafab 實現大規模量產高效能晶片的目標，並推進每年達到 1 太瓦 (terawatt) 運算能力的願景，以支援 AI 與機器人領域的長期發展。

市場對此消息反應正面，英特爾股價在周二盤初上漲約 2%，延續今年以來的強勢表現，累計漲幅已達約 38%。此外，SpaceX 近期已低調申請在美國進行首次公開募股 (IPO)，並計畫於今年稍晚啟動上市，進一步提升市場對馬斯克 AI 生態系布局的關注。