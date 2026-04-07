鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 00:30

蘋果 (AAPL-US) 首款摺疊 iPhone 開發進度傳出遇阻，供應鏈消息指出，由於工程技術挑戰超出預期，可能影響量產與出貨時程，為產品上市時程增添不確定性。

摺疊iPhone難產背後：技術與時程壓力交織、量產恐延(圖：REUTERS/TPG)

根據《日經亞洲》(Nikkei Asia) 引述供應鏈人士說法，蘋果目前在早期測試生產階段發現多項技術問題，導致進度落後，部分零組件供應商已接獲通知，生產時程可能延後。消息人士指出，摺疊 iPhone 結構複雜，在工程驗證階段出現較預期更多問題，需額外時間進行調整與優化，恐影響後續量產節奏。

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供應鏈透露，4 月將進入工程驗證測試 (EVT) 關鍵階段，從本月至 5 月初的進展將成為影響整體時程的重要觀察指標。目前蘋果與供應鏈仍在緊迫時程下加速解決問題，但現有技術方案尚不足以完全克服相關工程瓶頸。

值得注意的是，此次進度延後主因並非記憶體等關鍵零組件短缺，而是產品設計與工程實現的難度較高。供應鏈人士表示，摺疊 iPhone 的技術挑戰仍需時間消化，短期內難以完全排除風險。

《日經亞洲》先前報導指出，蘋果已調整 2026 年 iPhone 產品策略，將部分基礎款機型的生產延後至 2027 年初，以優先配置資源至高階機種，包括摺疊 iPhone，藉此更有效運用記憶體與關鍵零件產能。

市場普遍認為，蘋果進軍摺疊手機市場時間已較競爭對手落後多年，三星 (Samsung) 早在 2018 年即推出首款 Galaxy Fold。此次開發進度若進一步延宕，恐使蘋果在摺疊裝置競賽中面臨更大壓力。