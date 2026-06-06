鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 18:40

金礦股近期大幅回落，對於尋求低價進場機會的投資人而言，此刻或許值得認真關注，因為金礦股的走勢與金價高度連動。黃金近期從每盎司 5,247 美元高點下滑逾 13% 至 4,500 美元上方。此前，黃金經歷了一波長達數年的多頭行情，過去一年漲幅更超過 30%。

根據《巴隆周刊》報導，追蹤大型礦業公司的 VanEck Vectors 黃金礦業 ETF(GDX-US) 自今年二月下旬創下歷史高點後，已累計下跌 24%。旗下成分股涵蓋紐蒙特 (NEM-US) 、巴里克礦業（Barrick Mining）等業界龍頭。

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然而，這把雙面刃在行情反轉時同樣奏效。金價一旦回升，金礦股通常會以更大幅度彈升。

從技術面觀察，金價近日已多次在 4,500 美元一帶獲得買盤承接，形成強力支撐。若此關卡失守，下一個關鍵支撐位於 3 月底曾吸引積極買盤的 4,376 美元。

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示，他們持續關注金價長期上升趨勢，並密切確認支撐是否穩固。

基本面方面，世界黃金協會（World Gold Council）數據顯示，各國央行自 2021 年至去年間每年增購黃金達 17%。隨著全球央行持續分散外匯儲備、降低美元依賴，金價仍具長期上漲動能。

摩根大通 (JPM-US) 策略師預測，黃金最快 2027 年將觸及每盎司 5,245 美元，較目前上漲約 16%。

分析指出，投資人亦可以透過黃金 ETF 參與金價上漲行情；但若對黃金後市抱持高度信心，通常會選擇風險更高的金礦股，因為當金價走揚時，這類股票的漲幅往往更加可觀，而其中又以規模較小的礦商最為明顯。

為此，分析篩選出第一季至少 90% 營收來自黃金銷售，且過去一年表現優於黃金礦業 ETF 的公司，其中包括安格魯金礦 (AU-US) 、金羅斯黃金 (KGC-US) 以及 Equinox Gold (EQX-US) 。

這三家公司過去一年漲幅皆超過 70%，大幅優於金礦 ETF 約 61% 的漲幅。

另一值得留意的標的是 Orla Mining (ORLA-US) 。該公司預計於第三季與 Equinox Gold 完成合併，條件為每股 Orla 股份換取一股 Equinox 股份，幾乎為純股票交換。

這也代表，當合併完成後，一股 Orla 的價值將與一股 Equinox 幾乎完全相同，因此兩家公司股價近期呈現高度連動。

過去一年，Orla Mining 的股價表現明顯落後同業，但近期其股價變動幅度已與 Equinox Gold 高度同步。例如在 5 月 29 日黃金價格上漲略高於 1% 時，Equinox 與 Orla 股價當天均上漲 7.6%。

換句話說，如果投資人看好 Equinox Gold 未來表現，那麼理論上也應該同樣看好 Orla Mining。