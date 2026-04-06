鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-07 05:40

隨著中東衝突升級，美國總統川普公開表示，荷姆茲海峽的封鎖對美國幾乎沒有影響，美國能源供應不受威脅，而全球市場將承受更大壓力。《大西洋月刊》指出，這一言論再次凸顯美國在能源安全上的優勢，以及川普對其影響力的自信態度。

根據《大西洋》報導，雖然 1970 年代的石油危機讓美國民眾痛苦不堪，但現今美國已成為能源超級大國，能在全球能源供應中自保，而亞洲和歐洲則首當其衝。

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自戰爭爆發以來，亞洲盟國液化天然氣（LNG）價格翻倍：菲律賓宣布緊急狀態，日本減少渡輪和澡堂服務，韓國限制航空燃油出口；巴基斯坦和孟加拉國則爆發加油站衝突。

與此同時，美國消費者每加侖汽油成本增加約 1 美元，但若油價長期居高，國內石油生產商因此獲得 600 億美元的額外收益，在一定程度上抵消了油價上漲的影響。

歐洲方面，液化天然氣價格上漲約 60%，英國與義大利因燃氣發電依賴性高，受衝擊最大。卡達部分 LNG 設施遭伊朗攻擊後，供應短缺將持續，修復甚至需數年。

相較之下，美國自身市場幾乎未受影響。

川普就在白宮演說中表示：「美國幾乎不通過荷姆茲海峽進口石油，將來也不會。」他進一步建議其他國家自行保護海峽，並強調當衝突結束時，荷姆茲海峽「自然會重新開放」。

然而，隨後股市下跌、油價飆升近 8%，顯示市場對美國未提出具體行動計畫的擔憂。

《大西洋》指出，川普的做法也與其競選承諾背道而馳：燃料價格上漲推高通膨，長期固定利率抵押貸款利率飆升 0.5 個百分點，農民成本增加。

儘管美國本土問題有限，但全球供應鏈和盟國關係承受沉重壓力。

值得注意的是，這場危機還意外的對美國的對手帶來了好處。為了抑制油價進一步飆升，川普政府取消了部分對俄羅斯的出口制裁，並放寬了對伊朗的出口限制。

《外交關係委員會》主席弗羅曼指出，原本需要透過談判才能達成的目標，現在俄羅斯與伊朗都無需協商便自動實現，對俄羅斯而言等於暫時挽救了岌岌可危的經濟，而伊朗也因此獲得了意外收益。

據估算，俄羅斯今年可能透過石油出口額外獲得至少 400 億美元，這些資金可能用於烏克蘭戰爭；伊朗的石油產量則有望恢復至戰前水準。

對美國而言，這場衝突帶來的代價並非完全可量化，也不會立即顯現。《大西洋》指出，美國所維持的國際秩序正面臨前所未有的脆弱性。

歐洲和亞洲的盟友在過去默默承受美國單方面提高關稅的壓力，幾乎沒有採取任何報復行動。而川普在處理伊朗戰事時，未經充分磋商即發動攻擊，卻仍期望盟國無條件支持，同時將高昂成本轉嫁給其他國家，進一步削弱了盟友關係。

目前，西班牙與義大利已拒絕美國使用其境內軍事基地，而美國過去堅定的盟友英國，在此問題上態度搖擺不定。川普也再次考慮退出北約。

報導分析稱，大多數國家雖然寧可接受美國的霸權，也不願陷入多極世界，但國際秩序的界限正在模糊。

只要美國政府持續以自利且反覆無常的方式行使軍事與經濟影響力，美國長期盟友的疏離將持續。以往只能在私人外交文件中表達的對美國領導人的批評，如今已公之於眾。