鉅亨網新聞中心 2026-04-05 16:00

根據《央視》報導，伊朗當地時間週六（4 日）宣布，已批准運載基本生活物資及人道援助物資的貨船通過荷姆茲海峽，前往伊朗港口或阿曼灣港口。另一方面，伊朗據悉已推出一套荷姆茲海峽通行分級制度，並計劃與阿曼設立通行收費機制。

伊朗方面指出，前往伊朗港口的船隻，包括目前位於阿曼灣的船隻，必須與當局協調並遵守既定通行協議，才可安全通行。

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根據船隻追蹤數據，過去一週經由荷姆茲海峽的船隻通行數量呈現回升，截至週五（3 日）的七天滾動平均通航船隻數量，已達自 2 月底美伊戰事爆發以來的最高。

同時，伊朗正積極採取行動，計畫長期加強對荷姆茲海峽的掌控，並擬在這條對全球石油與天然氣運輸至關重要的航道設立收費機制。

此舉令依賴該航道出口的海灣阿拉伯國家感到意外。伊朗方面表示，願意與阿曼共同管理這一新系統，但阿曼尚未對此作出明確回應。

知情人士透露，伊朗已推出一套荷姆茲海峽通行分級制度，分為五個等級。與伊朗關係越密切的國家，越可能享有較為優惠的通行條件。

這套新機制要求船舶營運商，透過與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的中介機構提交敏感資料，包括船隻所有權資訊、船員名單以及自動識別系統數據。