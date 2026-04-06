鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-06 10:20

根據《Investing.com》報導，與許多仍高度依賴原油進口的國家相比，中國對石油與天然氣的依賴程度相對較低，約占其一次能源消費的 28%。

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相較之下，包括核能、風力、太陽能與水力在內的替代與再生能源，目前在中國已貢獻約 40% 的發電量，較過去十年顯著提升。

這種多元化能源結構的轉變，降低了中國對全球油價劇烈波動的敏感度。同時，中國也建立了可觀的石油庫存，戰略與商業儲備合計約為 12 億桶，足以在供應中斷的情況下滿足 100 多天的消費需求。

此外，中國也擴大了能源進口來源，不僅依賴中東地區，還從俄羅斯、澳洲與馬來西亞等國取得供應。

這種多元化策略降低了中國在關鍵運輸通道的地緣政治風險，例如因持續衝突而中斷風險升高的荷姆茲海峽。

因此，高盛預估，本輪油價衝擊對中國經濟成長的影響相對有限，將 2026 年 GDP 成長預測下修約 0.2 個百分點。

相較之下，美國的下修幅度約 0.4 個百分點，而其他亞洲新興經濟體（不含中國）則達 0.7 個百分點。

不過，高盛也提醒，雖然能源價格上升的直接影響可控，但間接效應仍可能存在，包括全球停滯性通膨風險、美元走強以及金融環境收緊等，仍可能透過企業獲利與估值壓力對中國股市造成影響。