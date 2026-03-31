鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》周二 (31 日) 報導，企業軟體大廠甲骨文 (ORCL-US) 近期啟動新一輪裁員計畫，裁撤人數達數千人，顯示公司在大舉投入人工智慧 (AI) 基礎設施之際，持續進行成本與資源重整。知情人士指出，相關通知已陸續發送給員工，公司則未對此發表評論。
截至 2025 年 5 月，甲骨文員工總數約為 16.2 萬人。此次裁員被視為公司在加速 AI 布局同時，優化人力結構的重要一步。近年來，甲骨文一方面持續推動核心資料庫業務，另一方面則大幅提高資本支出，投入資料中心建設，以因應 AI 運算需求。
在財務壓力方面，市場亦高度關注其資金調度。甲骨文先前宣布計畫籌資 500 億美元，用於擴展 AI 基礎設施，並透過舉債與股權融資支應相關支出。公司高層近期則表示，2026 年暫無進一步舉債計畫。
甲骨文強調，AI 投資將在中長期帶來回報。公司指出，目前 AI 基礎設施需求持續超過供給，無論 GPU 或 CPU 運算資源皆供不應求，相關訂單能見度亦顯著提升。最新數據顯示，其剩餘履約義務 (RPO) 達 5530 億美元，反映未來可確認收入的強勁動能。
值得注意的是，該指標在去年 9 月因與 OpenAI 達成逾 3,000 億美元合作協議後大幅攀升，顯示甲骨文正積極搶攻 AI 雲端與資料中心市場。
不過，大規模投資與轉型亦帶來市場疑慮。甲骨文股價今年以來已下跌約 27%，投資人關注生成式 AI 競爭加劇，以及高額資本支出對現金流的影響。分析師指出，若裁員規模擴大至 2 萬至 3 萬人，可能為公司帶來 80 億至 100 億美元的自由現金流增益，有助於緩解財務壓力。
甲骨文正處於加速 AI 轉型與財務調整並行的階段。透過裁員與資本支出同步推進，公司試圖在競爭激烈的 AI 基礎設施市場中取得一席之地，但相關策略能否順利轉化為獲利成長，仍有待市場進一步觀察。
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