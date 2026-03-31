鉅亨網編譯段智恆 2026-04-01 02:30

AI燒錢太猛？甲骨文啟動新一輪裁員 數千人受影響(圖：REUTERS/TPG)

截至 2025 年 5 月，甲骨文員工總數約為 16.2 萬人。此次裁員被視為公司在加速 AI 布局同時，優化人力結構的重要一步。近年來，甲骨文一方面持續推動核心資料庫業務，另一方面則大幅提高資本支出，投入資料中心建設，以因應 AI 運算需求。

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在財務壓力方面，市場亦高度關注其資金調度。甲骨文先前宣布計畫籌資 500 億美元，用於擴展 AI 基礎設施，並透過舉債與股權融資支應相關支出。公司高層近期則表示，2026 年暫無進一步舉債計畫。

甲骨文強調，AI 投資將在中長期帶來回報。公司指出，目前 AI 基礎設施需求持續超過供給，無論 GPU 或 CPU 運算資源皆供不應求，相關訂單能見度亦顯著提升。最新數據顯示，其剩餘履約義務 (RPO) 達 5530 億美元，反映未來可確認收入的強勁動能。

值得注意的是，該指標在去年 9 月因與 OpenAI 達成逾 3,000 億美元合作協議後大幅攀升，顯示甲骨文正積極搶攻 AI 雲端與資料中心市場。

不過，大規模投資與轉型亦帶來市場疑慮。甲骨文股價今年以來已下跌約 27%，投資人關注生成式 AI 競爭加劇，以及高額資本支出對現金流的影響。分析師指出，若裁員規模擴大至 2 萬至 3 萬人，可能為公司帶來 80 億至 100 億美元的自由現金流增益，有助於緩解財務壓力。